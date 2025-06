DJ XETRA-SCHLUSS/Abgaben am Feiertag - Rüstungstitel inter Druck

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat am Pfingstmontag mit Abgaben geschlossen. Der DAX verlor 0,5 Prozent auf 24.174 Punkte. Die Umsätze blieben im Feiertagshandel niedrig. "An solchen Tagen reichen allerdings schon wenige große Orders, um den Markt nachhaltig zu bewegen", sagte Vermögensverwalter Thomas Altmann von QC Partners.

Der Aktienmarkt erhielt keine positiven Impulse von den in London stattfindenden Handelsgesprächen zwischen den USA und China. "Die Frage ist, ob es überhaupt ein neues Abkommen gibt", sagte ein Händler. Zudem benötige die EU ein "eigenes Abkommen", ergänzte er. "Seine Relative Stärke hat der DAX zunächst verloren", meinte ein weiterer Marktteilnehmer. Er verwies darauf, dass bereits der relativ günstige US-Arbeitsmarktbericht die Stimmung in Europa am Freitag kaum noch gestützt habe. Nach den jüngsten Allzeithochs seien viele positive Impulse eingepreist.

Bei den Einzeltiteln ging die Konsolidierung bei Rüstungsaktien weiter. Rheinmetall fielen um 0,8 Prozent. In der zweiten Reihe gaben Hensoldt 2,5 Prozent und Renk 1,6 Prozent ab. "Die positiven Impulse sind nun eingepreist", so ein Marktteilnehmer. Eine längere Konsolidierungsphase sollte nicht überraschen.

DAX-Schwergewicht SAP gaben um 1,7 Prozent auf 267,60 Euro nach. Da der Ausbruch aus der Spanne zwischen 256 und knapp 270 Euro zunächst gescheitert war, litt der Titel nun unter charttechnisch orientierten Verkäufen. Auch Siemens Energy wurden von Gewinnmitnahmen gedrückt - um 2,9 Prozent. Dagegen erholten sich Adidas um 1 Prozent.

Nach einer Abstufung durch Keefe, Bruyette & Woods ermäßigten sich Allianz um 1,3 Prozent - auch Hannover Rück und Munich Re wurden gesenkt, verloren aber nur 0,9 bzw. 0,4 Prozent. United Internet stiegen dagegen nach einem positiven Kommentar der Citi um 1,1 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 24.174,32 -0,5% +22,1% DAX-Future 24.198,00 -0,6% +20,5% XDAX 24.180,06 -0,6% +22,6% MDAX 30.871,79 -0,0% +20,7% TecDAX 3.936,19 -0,2% +15,4% SDAX 17.030,94 +0,2% +23,9% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 130,44% +19 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Aktien Umsatz Vortag Aktien Vortag DAX 19 21 0 2.696,3 36,0 3.040,5 41,2 MDAX 27 20 3 387,5 19,5 523,6 19,2 TecDAX 18 9 3 766,7 12,4 799,7 13,7 SDAX 32 28 10 169,5 8,4 300,0 10,7 Umsätze in Millionen ===

June 09, 2025

