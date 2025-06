Die Standardwerte am deutschen Aktienmarkt haben zum Wochenauftakt leicht nachgegeben. Der DAX verlor am Pfingstmontag rund ein halbes Prozent und setzte damit seine Konsolidierung nach dem jüngsten Allzeithoch fort. Für Unsicherheit sorgten die am Montag bevorstehenden Gespräche zwischen China und den USA.Der DAX beendete den Feiertagshandel bei 24.174 Punkten. Damit entfernte sich der Leitindex weiter von seiner jüngsten am vergangenen Donnerstag markierten Bestmarke von 24.479 Punkten. Seit Jahresbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...