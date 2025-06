NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Salesforce nach einer Investorentour durch Europa auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Die Nachfrage der Unternehmen in Bereich Künstlicher Intelligenz bleibe robust, schrieb Rishi Jaluria in einer am Montag vorliegenden Studie. Bei Salesforce verwies er darauf, dass seine jüngste Abstufung der Aktie nicht mit der aktuellen Geschäftsentwicklung, sondern der Informatica-Übernahme in Zusammenhang gestanden habe. Diese bedeute eine Rückkehr zu großen Transaktionen, ohne dass er überwältigende strategische Gründe dafür erkenne./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 11:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2025 / 11:54 / EDT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US79466L3024

© 2025 dpa-AFX-Analyser