NEW YORK (dpa-AFX) - An den US-Börsen ist am Montag unter den Anlegern keine Risikobereitschaft aufgekommen. Viele Teilnehmer wollten zunächst die Erkenntnisse weiterer Gespräche zwischen den Vereinigten Staaten und China abwarten, bevor sie sich neu positionierten, hieß es aus dem Handel.

Die Verhandlungen haben nach Angaben chinesischer Staatsmedien am Montag in London begonnen und sollen laut einem US-Beamten am Dienstag fortgesetzt werden. Erhofft wird eine weitere Abschwächung der Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Laut der Marktbeobachterin Susannah Streeter von Hargreaves Lansdown herrscht große Unsicherheit über den Ausgang der Handelsstreitigkeiten.

Der Dow Jones Industrial ging vor diesem Hintergrund prozentual unverändert bei 42.761,76 Punkten aus dem Handel. Der marktbreite S&P 500 kam mit 6.005,88 Punkten auf ein Plus von 0,09 Prozent. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 legte um 0,17 Prozent auf 21.797,87 Punkte zu./tih/he

