Krypto News: MicroStrategy wieder auf Einkaufstour - 1045 Bitcoin für 105 Millionen US-Dollar

Michael Saylor, der Chairman von Strategy (ehem. MicroStrategy) verkündete heute auf X einen erneuten Bitcoin Kauf des Unternehmens. Über 1.000 Bitcoins im Wert von 105 Millionen US-Dollar gingen heute in den Besitz von Strategy über. Damit steigen die Bitcoins, die sich im Besitz des Softwareherstellers befinden, auf 582.000 BTC, die etwa 40 Milliarden US-Dollar wert sind. Bereits im Jahr 2020 begann Saylor, die Treasury seines Unternehmens auf den Bitcoin auszurichten. Ursprünglich suchte er eine alternative Anlagemöglichkeit für die Bargeldreserven seiner Firma, um diese gegen Inflation abzusichern. Mittlerweile gehört Strategy längst zu den Bitcoin Walen und Saylor zu den Bitcoin Evangelisten und ist gern gesehener Gast auf Kryptoevents beziehungsweise in Podcasts.

So finanziert Strategy die Bitcoin Käufe

Um es an dieser Stelle vorwegzunehmen, stößt nicht bei allen das aggressive Bitcoin Kaufverhalten von Saylor beziehungsweise Strategy auf Gegenliebe. Bitcoin Puristen sehen dadurch die Philosophie gefährdet, die eigentlich hinter der Kryptowährung steht: Die eines dezentralen Zahlungsmittels, das nicht durch Banken und andere kontrolliert wird.

Strategy has acquired 1,045 BTC for ~$110.2 million at ~$105,426 per bitcoin and has achieved BTC Yield of 17.1% YTD 2025. As of 6/8/2025, we hodl 582,000 $BTC acquired for ~$40.79 billion at ~$70,086 per bitcoin. $MSTR $STRK $STRF $STRD https://t.co/9cpK5vtVwW - Michael Saylor (@saylor) June 9, 2025

Experten befürchten, dass der Aktienkurs von Strategy direkt mit dem Bitcoin Kurs korrelieren könnte. Das heißt, steigt der Bitcoin, steigt auch die Aktie. Fällt der Bitcoin, könnte auch die Aktie von Strategy abstürzen. Denn das Unternehmen finanziert seine immensen Bitcoin Käufe hauptsächlich durch Wandelschuldverschreibungen und natürlich Aktienverkäufe. Der Umsatz mit dem ursprünglichen Geschäft, dem Softwareverkauf, reicht dafür definitiv nicht aus. Erst vor kurzem verkündete das Unternehmen die Ausgabe einer neuen Vorzugsaktie mit dem Namen STRIDE. Damit sollen ungefähr 250 Millionen US-Dollar in die Kasse gespült werden, die natürlich für weitere Bitcoin Käufe verwendet werden sollen.

