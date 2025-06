Silber vor Preis-Explosion!?!

Anzeige / Werbung Systematisch traden, und unabhängig vom Marktumfeld werden Gold konsolidiert derzeit in einer neutralen Range zwischen 3200 und 3400/500 Dollar. Wir hatten bereits ein potenzielles Endziel bei 4000 Dollar für das gelblich schimmernde Edelmetall ausgemacht. Doch nun rückt unweigerlich ein anderer Markt in unseren Fokus, der mit dem Goldpreis eng korreliert ist: Silber! Aufgrund der teils ähnlichen Verwendung und der Abbauregionen besteht eine natürliche Korrelation zwischen Gold und Silber, die sich auch in der Historie der Gold/Silber-Ratio ausgezeichnet erkennen lässt. Diese bewegt sich im Wesentlichen zwischen 33 und 100 hin und her. Dabei markieren Ratio-Werte von 33 (oder nahe dieses Wertes) jeweils das Ende von Edelmetall-Bullenmärkten und leiten üblicherweise eine Outperformance-Phase von Gold gegenüber Silber ein. Genau anders herum verhält es sich, wenn die Ratio sich der 100 annähert, was jüngst passiert ist. Immer, wenn der Goldpreis etwa 100 Mal so teuer ist, wie Silber, steht eine massive Rallye im Silberpreis bevor. Die Schere, die sich zuvor geöffnet hatte, schließt sich dadurch wieder. Wer sich an die letzten vergleichbaren Situationen erinnert, wird dabei Preis-Rallyes von 50 bis 100% binnen weniger Monate schnell präsent haben. Wir sind und bleiben noch immer bullish für Gold, bauen nun aber auch Positionen auf Silber auf, da hier ein enormes Potenzial in Form eines Nachhol-Effektes ausgemacht werden kann. Hierfür haben wir ein Turbo Open End Produkt von Morgan Stanley ausgewählt, dessen Laufzeit unbegrenzt ist. Das Produkt hat die WKN ME55A9. Bei einem Hebel von 3 ist einerseits eine ordentliche Partizipation an einem Preisanstieg des Edelmetalls gegeben, andererseits aber auch genügend Puffer nach unten. 113% p.a. mit dieser Strategie Eine Bündelung von komplementären Ansätzen, durch die Schwankungen minimiert und Profite maximiert werden - und das bei planbarer und sehr zeitschonendes Umsetzung. Das bietet die ALPHA 100 plus Strategie. JETZT erlernen und gemeinsam anwenden! 113% p.a. bei konservativer Gewichtung mit dem ALPHA 100 plus 170.087 Gewinn nebenberuflich p.a. im Durchschnitt und 56 Jahre Historie für diesen hochprofitablen Trading-Ansatz! JETZT genaue Informationen einholen: https://www.realmoneytrader.com/shop/ausbildung/alpha100plus/ Kein Trading-Video mehr verpassen! Jetzt Kanal abonnieren: https://www.youtube.com/realmoneytrader In unseren Portfolios handeln wir in den Hebelzertifikate-Varianten gerne und oft Produkte aus der breiten Palette von Morgan Stanley. Nähere Infos hier: https://zertifikate.morganstanley.com/home/ Enthaltene Werte: US78378X1072,XD0002742142,US12492A1079,XD0002745517,XD0002742050,XD0002742241,XD0002747026,XD0002746952,XD0002876395,XD0002876429,2455711,XD0002742308,XD0002742225,XD0009437449,BTC~USD

