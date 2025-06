Krypto-Treasury-Aktien explodieren, bietet erster Bitcoin-Treasury-Memecoin mehr?

Betrachtet man einmal die Entwicklung der Aktienkurse der Unternehmen, welche sich für eine Krypto-Treasury entschieden haben, so wird klar, warum sich immer mehr folgen und die Nachfrage nach Kryptowährungen extrem antreiben. Schließlich konnten sie meist die Kursentwicklung des entsprechenden Coins und des Nasdaq 100 übertreffen. Welche sich in letzter Zeit dazu entschieden haben, wie stark sie seitdem gestiegen sind und warum der neue Bitcoin-Treasury-Memecoin eine besondere Chance darstellt, erfahren Sie jetzt in diesem Artikel.

Bitcoin-Treasury-Aktien explodieren

Seitdem sich das Unternehmen Strategy Inc., welches damals noch als MicroStrategy bekannt war, am 11. August des Jahres 2020 das erste Mal dazu entschieden hatte, in Bitcoin zu investieren, konnte dessen Aktie bedeutende Kursgewinne verzeichnen. So sind es aufgrund der gehebelten Investments sogar 2.627 % gegenüber 936 % von Bitcoin in derselben Zeit.

Beeindruckend war auch das Bitcoin-Engagement des japanischen Unternehmens Metaplanet, das am 22. Juli 2024 seine ersten Bitcoin-Käufe ankündigte. Somit konnte die Aktie um 757,78 % steigen, was deutlich mehr als die 60,64 % von Bitcoin und die 10,20 % des Nasdaq 100 in demselben Zeitraum war.

Entwicklung von Metaplanet seit erstem Bitcoin-Investment im Vergleich zu Bitcoin und Nasdaq 100 | Quelle: TradingView

Ebenso kündigte der Vorstand von GameStop am 25. März dieses Jahres an, in Bitcoin zu investieren. Seitdem konnte die Aktie um 17,43 % steigen, was etwas schlechter als die 24,17 % von Bitcoin, aber dennoch deutlich besser als die 7,64 % des Nasdaq 100 in derselben Zeit war und somit den positiven Einfluss verdeutlicht.

Ein weiteres Beispiel ist Semler Scientific, dass sich offiziell am 28. Mai 2024 zu dem ersten Bitcoin-Investment entschieden hat. Dies brachte der Aktie ein Kursplus von bis zu fast 226 %, obwohl es bei Bitcoin nur 41,32 % und beim Nasdaq 100 15,39 % waren. Somit konnte auch sie überdurchschnittlich von der Ankündigung profitieren. Allerdings beschränkt sich dies nicht nur auf Bitcoin.

Jetzt Bitcoin-Reserve anlegen und sparen!

Andere Krypto-Treasury-Unternehmen explodieren ebenfalls

Mittlerweile entstehen auch immer mehr Solana-Treasury-Unternehmen, welche sich ebenfalls das Interesse der Anleger auf diese Weise nutzbar machen wollen. So hat etwa Upexi am 21. April bekannt gegeben, dass es die ersten SOL-Coins erwerben wird. Dadurch stieg die Aktie in wenigen Tagen um sensationelle 889 %. Seitdem hält sie sich mit 395,45 % gegenüber 19,63 % des Nasdaq 100 und 15,90 % von Solana deutlich besser.

Ebenfalls hat sich DeFi Development Corp. am 4. April für ein Solana-Investment entschieden. Dies verhalf der Aktie zu einem Kursplus von zeitweise fast 7.500 %, wobei es sich nun bei 3.097 % immer noch auf einem hohen Niveau hält. Solana hat hingegen in derselben Zeit nur 37,30 % und der Nasdaq 100 22,82 % geschafft.

Entwicklung von DeFi Development Corp. seit erstem Solana-Investment im Vergleich zu Solana und Nasdaq 100 | Quelle: TradingView

Auch die Aktie von Classover Holdings konnte sich nach ihrem Verlust von rund 90 % nach der Ankündigung des ersten Solana-Investments wieder besser entwickeln. Dies brachte ihr seitdem ein Kursplus von zeitweise fast 337 % ein. Aber auch jetzt hält sie sich mit 86,31 % besser als SOL mit 10,34 % und der Nasdaq 100 mit 3,17 %.

Ebenso hat sich SharpLink für eine Krypto-Treasury entschieden, allerdings für die Kryptowährung Ethereum. Bekannt gegeben wurde dies erst am 27. Mai, jedoch stieg die Aktie schon seit dem 22. Mai ungewöhnlich stark. Berechnet man die Entwicklung seit den von vielen als Insider-Käufern bezeichneten Transaktionen, so waren es bis zu 4.340 % (ansonsten bis zu 270 %) sowie beim Nasdaq 100 nur 2,61 % und bei Ethereum ein Verlust von 2,62 %.

Jetzt rechtzeitig vor Institutionen Krypto-Reserven anlegen!

Erste Bitcoin-Treasury-Memecoin startet bald an den Börsen

Den Megatrend der Bitcoin-Treasury-Projekte hat auch das Team des innovativen Memecoins BTC Bull Token für sich entdeckt. Darüber hinaus kann der Coin auf diese Weise zu einer Art Stable-Memecoin werden, der allerdings nicht an eine Fiatwährung, sondern stattdessen durch sein Tokendesign an den Bitcoin gebunden wurde.

Dies kann somit eine der größten Schwachstellen der explosiven Memecoins lösen. Ebenso macht er sich mit dem digitalen Gold Bitcoin nicht nur dessen solide Sicherheit, sondern vermutlich auch die größte Krypto-Community der Welt zunutze. Dieser Aspekt spielt insbesondere bei den Memecoins eine besondere Rolle, welche von der Gemeinschaft leben.

Aber abgesehen von der geringen Bewertung, welche an ein Bitcoin-Investment im Jahr 2009 erinnert, in Kombination mit der höheren Sicherheit von BTC hat der BTC Bull Token noch einiges mehr zu bieten. So kann er noch mit zahlreichen weiteren Mechanismen deutlich das Gewinnpotenzial des Coins sowie die Korrelation zu Bitcoin steigern.

Denn ab einem BTC-Preis von 125.000 USD wird das Burning-Verfahren erstmalig aktiviert, dass sich auf den nativen BTCBULL-Coin wie ein Preisbooster auswirkt. Ebenfalls erhalten die Inhaber ab einen Bitcoin-Preis von 150.000 USD echte Bitcoins an ihre Wallet gesendet. Sowie eine Staking-Rendite für das Halten von 58 % pro Jahr.

Mit steigendem Bitcoin-Preis nimmt auch die Attraktivität des BTCBULL-Coins zu. Daher stürzen sich die Anleger auf die letzten über den Presale verfügbaren Token, der schon mehr als 6,99 Mio. USD eingenommen hat. Nur noch für weniger als 21 Tage und somit bis vermutlich zum Start des Bullenmarktes sind sie noch über den Presale rabattiert erhältlich.

Jetzt in BTC Bull Token investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.