ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple angesichts der Entwicklerkonferenz "WWDC" auf "Neutral" mit einem Kursziel von 210 US-Dollar belassen. Die Ankündigungen seien seiner Ansicht nach eher evolutionär als revolutionär, schrieb David Vogt in einer am Montag vorliegenden Studie. Bemerkenswert sei der Mangel an Ankündigungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz, die einen eher schrittweisen Eindruck machten und in Anwendungen von Wettbewerbern bereits verfügbar seien./rob/tih/he



