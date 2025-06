Oeko-Institut wird zwecks externer Evaluation ernannt; Konsultation der Stakeholder vom 6. Juni bis zum 1. August 2025

Butterfly Network, Inc. ("Butterfly", "das Unternehmen") (NYSE: BFLY), ist ein Unternehmen für Digitalisierung des Gesundheitswesens, das die Pflege mit einem manuellen Ganzkörperultraschall transformiert. Es gab heute bekannt, dass die Europäische Kommission offiziell den Zeitraum für die Überprüfung und Konsultation der Stakeholder für den Antrag des Unternehmens auf Widerruf von Anhang IV n. 14 der Richtlinie "Restriction of Hazardous Substances (RoHS Beschränkung von Gefährlichen Stoffen) offiziell eingeleitet hat. Dies ist eine zeitweilige Ausnahme für Blei in einkristallinen piezoelektrischen Materialien bei Ultraschallwandlern.

Nachdem Butterfly im Oktober 2024 einen Widerspruch eingereicht hatte, hat die Kommission nun das Oeko-Institut als Berater für die technische Bewertung ernannt, was eine externe Bewertung einschließt. Der Fragebogen für Stakeholder ist vom 6. Juni bis 1. August 2025 offen, damit interessierte Parteien Feedback geben können. Die Empfehlung des Oeko-Instituts an die Europäische Kommission wird für Q2 2026 erwartet. Falls positiv und nach der endgültigen Annahme des Beauftragten Rechtsakts, was zu einer Veränderung des Umfangs der Ausnahmeregelung führt, wird es 12 bis 18 Monate dauern, bis dass der Beschluss rechtskräftig wird.

"Wir fühlen uns ermutigt, dass die formelle Überprüfung unseres Antrags eingeleitet wurde. Wir sind der Kommission und dem Oeko-Institut dankbar, dass sie dieser Angelegenheit ihre Aufmerksamkeit widmen," sagte Joseph DeVivo, President, CEO Chairman von Butterfly. "Wir sind optimistisch, dass sich die Herstellung von Ultraschall mit der Kreislaufwirtschaft und den Nachhaltigkeitszielen der EU in Einklang bringen lässt und so Standards modernisiert werden, sodass sie den heutigen Stand der Technik in der medizinischen Bildgebung besser widerspiegeln."

Der Input von relevanten Stakeholdern wird als Bestandteil des Konsultationsprozesses begrüßt. Hier können Sie sich sowohl für eine Teilnahme als auch für Updates registrieren: https://rohs.exemptions.oeko.info/index.php?id=4

Über Butterfly Network

Butterfly Network, Inc. (NYSE: BFLY) ist ein Unternehmen für medizinische Geräte, das im Bereich medizinische Bildgebung mit seiner Halbleitertechnologie Ultrasound-on-Chip und seinen Ultraschall-Softwarelösungen eine Revolution einleitet. 2018 hat Butterfly das erste manuelle Ganzkörper-Ultraschallsystem, Butterfly iQ eingeführt. Der iQ+ folgte 2020 und der iQ3 2024. Beide wurden durch die Nutzung von Moore's Gesetz in ihrer Leistungsfähigkeit gesteigert. Der iQ3 wurde als Best Medical Technology auf der 2024 Prix Galien USA Awards ausgezeichnet, eine prestigeträchtige Ehrung und einer der begehrtesten Preise im Gesundheitswesen. Butterfly's Innovationen wurden unter anderem auch von Fierce 50, TIME's Best Inventions und Fast Company's World Changing Ideas ausgezeichnet.

Butterfly kombiniert fortschrittliche Hardware, intelligente Software, KI, Services und Ausbildung, um die Verbreitung von erschwinglicher, zugänglicher Bildgebung voranzutreiben. Klinische Studien zeigen, dass die manuellen Ultraschall-Systeme mit der Compass Enterprise Workflow Software dabei helfen, Prozesse in der Pflege zu verbessern, Kosten zu verringern und die Wirtschaftlichkeit des Anbieters zu erhöhen. Mithilfe einer Cloud-basierten Lösung, die Pflege dank der Mobilität der kommenden Generation überall ermöglicht, möchte Butterfly das Gesundheitswesen demokratisieren, indem globale Herausforderungen in diesem Bereich angegangen werden. Butterfly Geräte sind für professionelle Anbieter von Gesundheitsleistungen in Teilen Afrikas, Asien, Australien, Europa, dem Nahen Osten, Nord- sowie Südamerika verfügbar. Mehr Angaben zu den Ländern finden Sie hier: https://www.butterflynetwork.com/choose-your-country.

