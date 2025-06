Osnabrück (ots) -Sven Voss, Moderator der True-Crime-Sendung "XY gelöst", geht mit der Hilfe der Polizei gegen Ruhestörer vor: "Im Winter lungerten um 3 Uhr nachts zwei männliche Personen im offenbar angetrunkenen Zustand vor unserem Haus. Ich wurde wach, weil die beiden sich keine Mühe gaben, sich an die Nachtruhe zu halten", sagte der 48-Jährige der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ). "Auf eine Unterhaltung hatte ich aber auch keine Lust - da habe ich die Polizei gerufen." Der Einsatz habe rasch Wirkung gezeigt, so der Moderator: "Die Streife kam sehr schnell und hat die Personalien festgestellt. Danach blieben die beiden Vögel noch ein bisschen, waren mucksmäuschenstill."Auch mit einem richtigen Verbrechen war Voss im Familienkreis schon konfrontiert: "Ein Onkel von mir wurde mal von einer Bande ausgenommen. Da hatte sich einer über ein Türgeschäft das Vertrauen über Monate erschlichen und ehe die Nachbarn uns warnten, hatten die Verbrechen schon sein Auto verkauft, Dutzende Konten auf ihn abgeschlossen und überzogen und die Lebensversicherungen einkassiert", sagte Voss. "Der Fall konnte aufgeklärt werden, aber das Geld war futsch. So was macht mich wütend."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6051682