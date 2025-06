Am 13. Juni versammelt sich im Spielfeld Hub Berlin ein Mix aus Pionieren, Investoren und Entwicklern zur German Blockchain AI Week 2025. Wer in Europa über die Zukunft von Blockchain, Web3 und KI-Infrastruktur mitreden will, kommt daran nicht vorbei.

Ein Name auf dem Line-up sticht heraus: Joey Bertschler, CEO von Volante Labs (volantechain.com) und ehemaliger KI-Spezialist bei OpenAI. Auf einem exklusiven Panel spricht er darüber, wie Echtzeit-Gehaltsinfrastruktur heute bereits Millionen erreicht und warum genau das einer der am stärksten unterschätzten Anwendungsfälle des Jahrzehnts ist.

"Was wäre, wenn du stündlich bezahlt werden könntest in Stablecoins, Euro, Schweizer Franken oder US-Dollar ganz ohne Papierkram, Verzögerungen oder Zwischenhändler?"

"Genau das haben wir bereits umgesetzt."

Joey leitet Volante Labs ein internationales Fintech, das Blockchain, Künstliche Intelligenz und Zahlungsverkehr miteinander verbindet. Das Unternehmen wurde mit über zwei Millionen US-Dollar finanziert und ist bereits live auf BTSE und BingX (VOL/USDT). Mit "Earned Wage Access" ermöglicht Volante Echtzeit-Auszahlungen sowohl in Kryptowährungen als auch in klassischen Fiat-Währungen. Besonders nützlich ist das in Schwellenländern wie Kenia, Vietnam und Lateinamerika, aber auch zunehmend relevant in entwickelten Märkten mit komplexen Lohnstrukturen. Der nächste Schritt: Berlin. In Japan ist die Technologie bereits tief integriert

Dazu kommt: Die neue Volante Card macht das Ganze greifbar eine weltweit nutzbare Bezahlkarte, direkt verknüpft mit der Blockchain-Infrastruktur des Unternehmens. Guthaben kann jederzeit in Echtzeit ausgegeben werden ob für den Kaffee nebenan oder eine Überweisung am anderen Ende der Welt. Kein "bald", kein "Beta" die Karte funktioniert. Heute.

Worum es geht

From Blocks to Paychecks Echtzeitlöhne für eine grenzenlose Wirtschaft

Wie Blockchain, KI und digitale Zahlungsnetze das Lohnsystem aufbrechen und was passiert, wenn Gehalt nicht mehr am Monatsende kommt, sondern im Moment. Direkt aufs Wallet, ohne Zwischenhändler, ohne Verzögerung in der Währung, die wirklich zählt: deiner.

Für alle, die mehr aus ihrem Geld machen wollen, bietet Volante einen besseren Deal: faire Wechselkurse, mehr Kontrolle über Auszahlungen und einen echten Vorteil beim Gehalt Echtzeit statt Zahltag. Ob fürs tägliche Leben, internationale Überweisungen oder smarte Budgetplanung: Volante bringt Flexibilität dorthin, wo bisher Starrheit regierte. Joeys Auftritt auf der GBW ist keine Zukunftsmusik sondern eine Einladung, dabei zu sein, wenn das neue Normal entsteht.

13. Juni 2025

Spielfeld Hub, Berlin

www.germanblockchainweek.com

Contacts:

Für Presseanfragen, Investoren oder Kooperationen:

joey@volantechain.com

www.VolanteChain.com