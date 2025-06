Eine schrittweise Ausweitung der grünen Finanzierung wird eine kontinuierliche und nachhaltige Entwicklung des refinanzierten Portfolios fördern

Vantage Data Centers, ein weltweit führender Anbieter von Hyperscale-Rechenzentrums-Campus, gab heute bekannt, dass es 640 Mio. EUR in verbrieften Schuldverschreibungen begeben hat. Dies ist die erste Verbriefung von Rechenzentrums-Assets in Euro auf dem europäischen Festland. Die Transaktion umfasst zusätzlich nicht finanzierte Variable Funding Notes in Höhe von 80 Mio. EUR. Die Schuldverschreibungen der Klasse A-2 wurden von Standard Poor's und Scope Ratings mit A- und die Schuldverschreibungen der Klasse B mit BBB- bewertet. Diese Transaktion folgt auf den Erfolg von Vantage im vergangenen Jahr mit dem Abschluss des allerersten EMEA-Rechenzentrums-ABS in britischen Pfund Sterling.

Die Anleihen werden zur Refinanzierung von vier Rechenzentren in Deutschland verwendet, zwei in Offenbach, Frankfurt, und zwei in Berlin, die alle vollständig an Hyperscale-Kunden vermietet sind. Die Refinanzierung ist Teil der umfassenden Bemühungen von Vantage, seine Präsenz in der EMEA-Region weiter auszubauen und die Markteinführung zu beschleunigen, um der steigenden Nachfrage nach KI- und Cloud-Kapazitäten gerecht zu werden. Überschüssige Mittel werden für Investitionen und umfassendere Unternehmensinitiativen verwendet. Die Anleihen haben eine voraussichtliche Laufzeit von fünf Jahren.

"Die Emission der ersten auf Euro lautenden ABS im Rechenzentrumssektor stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Finanzierung digitaler Infrastruktur dar. Nachdem wir bereits die ersten ABS für Rechenzentren in Nordamerika und EMEA (in Pfund Sterling) emittiert haben, demonstriert Vantage erneut seinen innovativen Ansatz für die Kapitalmärkte und seine Fähigkeit, neue Finanzierungsinstrumente zu erschließen, um die globale Expansion voranzutreiben", erklärte Rich Cosgray, Senior Vice President, Global Capital Markets bei Vantage Data Centers.

Vantage wurde von Clifford Chance LLP vertreten, und die Transaktion wurde von Barclays und der Deutschen Bank als aktive Joint Lead Manager geleitet. Die Transaktion wurde von ING und Natixis als Joint Lead Manager sowie von ABN Amro, Banco De Sabadell, SMBC und Societe Generale als Co-Manager unterstützt.

Barclays fungierte als alleiniger Strukturierungsberater und alleiniger Berater für die grüne Strukturierung. Die Transaktion erhielt durch eine Zweitmeinung (Second-Party Opinion, SPO) von Morningstar Sustainalytics die Einstufung als Green Bond. Die aufgebrachten Mittel werden zur Förderung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) beitragen und die Innovation nachhaltiger Lösungen der nächsten Generation ermöglichen, die darauf abzielen, die Umweltbelastung von Vantage zu reduzieren. Weitere Informationen finden Sie im Green Bond Framework des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten hat Vantage 2,2 Mrd. EUR an neuen Fremdfinanzierungen für seine EMEA-Plattform beschafft.

Über Vantage Data Centers

Vantage Data Centers versorgt, kühlt, schützt und verbindet die Technologie weltweit bekannter Hyperscaler, Cloud-Anbieter und Großunternehmen. Durch die Entwicklung und den Betrieb auf fünf Kontinenten in Nordamerika, EMEA und der Asien-Pazifik-Region hat Vantage das Design von Rechenzentren auf innovative Weise weiterentwickelt und erhebliche Verbesserungen bei der Zuverlässigkeit, Effizienz und Nachhaltigkeit in flexiblen Umgebungen erreicht, die so schnell skaliert werden können, wie es der Markt erfordert.

