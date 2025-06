Baierbrunn (ots) -Anmoderation: Dass Sport gut für unsere Gesundheit ist, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aber wie viel Sport sollte es sein? Dazu gibt es neue Erkenntnisse, die so manche Couchpotatoe freuen könnten. Petra Terdenge weiß mehr:Sprecherin: Es geht um ganz kleine Sporteinheiten, so genannte "Bewegungssnacks". Was damit genau gemeint ist, habe ich Diana Helfrich von der Apotheken Umschau gefragt:O-Ton Diana Helfrich 24 sec."Bewegungssnacks meint ganz allgemein Bewegung im Alltag. Aber im engen, im wissenschaftlichen Sinn sind es kurze intensive Bewegungseinheiten von einer bis fünf Minuten, die im Alltag und ungeplant passieren. Zum Beispiel wenn man zum Bus rennt, drei Stockwerke ganz schnell hochläuft oder ein Kleinkind einfängt, das sich unbemerkt aufgemacht hat in Richtung Hauptverkehrsstraße."Sprecherin: Solche Mini-Sporteinheiten kommen bei den meisten von uns mehrmals täglich vor und sie haben einen erstaunlichen Effekt:O-Ton Diana Helfrich 22 sec."Man hat herausgefunden - und das war eine große und gut gemachte Studie mit über 25.000 Menschen, die gar keinen Sport machen - dass täglich wenige Minuten, sogar einzelne Minuten solcher intensiver Alltagsaktivität das Risiko vorzeitig zu sterben um bis zu 49 Prozent reduziert, also fast die Hälfte."Sprecherin: Schon ein bisschen Bewegung hat also einen positiven Effekt. Wer noch etwas mehr machen möchte, für den hat Sportwissenschaftlerin und Personal Coach Janina Raab für die Apotheken Umschau einige Übungen entwickelt, die sich leicht in den Alltag einbauen lassen:O-Ton Diana Helfrich 23 sec."Das sind ganz einfache Bewegungsabläufe, die auch die Balance ansprechen und die großen Muskelgruppen, und die so gedacht sind, dass man sie zwischendurch zu Hause machen kann. Das lohnt sich wirklich, die mal anzuschauen. Aber für den lebensverlängernden Effekt ist natürlich alles gut, nur muss es halt anstrengend sein. Das typische Beispiel ist Treppe statt Fahrstuhl."Abmoderation: Einfach mal in der Apotheken Umschau anschauen und nachmachen, wenn Sie Lust haben. Die Übungen sind so einfach, dass sie sich auch für Couchpotatoes eignen. Viel Spaß!Viele weitere interessante Gesundheitsnews gibt es unter www.apotheken-umschau.dePressekontakt:Katharina Neff-NeudertUnternehmenskommunikationTel. +49(0)89 - 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/6051689