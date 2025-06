FRANKFURT/ODER (dpa-AFX) - "Märkische Oderzeitung" zu Migrationspolitik:

"Maßnahmen, die der Ohnmacht in der Migrationspolitik Einhalt gebieten wollen - etwa Grenzkontrollen - gelten den Augen zahlreicher linker Kräfte als Teufelszeug. Unter Triumphgeheul jazzten sie jetzt die Eilentscheidung eines Landesverwaltungsgerichts zum Urteil mit bundespolitischer Relevanz hoch. Obwohl es genau für das Dilemma steht, um das es geht: Drei Menschen, die nachweislich aus einem sicheren EU-Staat in Deutschland einreisen wollten, dürfen nicht an der Grenze zurückgewiesen werden, weil dieser sichtbare Fakt erst noch behördlich geprüft werden und wahrscheinlich mithilfe wohlmeinender Asylorganisationen durch alle juristischen Instanzen gehen wird. So menschenfreundlich ihre Motive auch sein mögen: Sie zementieren, ja feiern die Ohnmacht. Wer das nicht bedenkt, sollte sich über die mit ihr einhergehenden Wahlergebnisse nicht wundern."/yyzz/DP/he