Die Aktie von Merck hat eine lange Durststrecke hinter sich. Vor etwas mehr als einem Jahr stand der Kurs noch bei rund 134 US-Dollar. Mittlerweile ist die Aktie nur noch rund 80 US-Dollar wert. Kommt jetzt die Wende? Merck hat mit seinem in der Entwicklung befindlichen Medikament Enlicitid Decanoate in zwei klinischen Studien der späten Phase einen wichtigen Meilenstein erreicht. Wie der US-Pharmakonzern am Montag mitteilte, konnte das Präparat in beiden Studien das Hauptziel - die deutliche Senkung des sogenannten LDL-Cholesterins - erfüllen. Das oral verabreichte Medikament richtet sich gegen Hyperlipidämie, eine Fettstoffwechselstörung, bei der sich übermäßig viele Fette in den …