Bitcoin-Analyst Dr. Profit sieht Kursziel über 110.000 US-Dollar voraus

Bitcoin testet zum Wochenstart erneut die diagonale Widerstandszone, die sich nach dem letzten lokalen Hoch ausgebildet hatte. Laut dem aktuellen "Big Sunday Report" von Doctor Profit könnte der Ausbruch nach oben kurz bevorstehen. Die technische Lage sei vielversprechend, so der bekannte Analyst, da BTC erst kürzlich beim Niveau von 100.400 US-Dollar erneut abgeprallt war - ein Bereich, der bereits mehrfach starke Unterstützung bot.

Golden Cross Formation zeigt bullische Signale

Ein technisches Muster erscheint gerade besonders interessant: Der Golden Cross, der bereits vor drei Wochen analysiert und nun offiziell bestätigt wurde. Laut Doctor Profit sei dies der Auslöser für eine potenzielle nächste Aufwärtsbewegung im Ausmaß von 70 bis 170 Prozent in den nächsten Monaten. Damit könnte Bitcoin deutlich über das aktuelle Allzeithoch steigen. Als kurzfristiges Ziel nennt er 108.000 bis 110.000 US-Dollar, wo sich auch größere Liquiditätszonen befinden.

Ein weiteres bullisches Signal sieht der Analyst in der aktuellen Marktdynamik: Die Funding Rates sind negativ, was auf eine Mehrzahl von Short-Positionen hindeutet - klassischerweise ein Kontraindikator mit bullischem Potenzial, da Short-Squeezes wahrscheinlicher werden. Die Märkte seien gesund, meint er, da trotz Unsicherheiten - etwa dem Schlagabtausch zwischen Elon Musk und Donald Trump oder der anstehenden US-Inflationsdaten - keine Überhitzung zu erkennen sei.

CPI-Daten könnten zusätzlichen Schwung bringen

Ein zusätzlicher Impuls könnte am Mittwoch mit der Veröffentlichung der US-Verbraucherpreise (CPI) folgen. Doctor Profit rechnet mit einer Inflation zwischen 2,1 und 2,3 Prozent - unter dem aktuellen Konsens von 2,5 Prozent. Sollte sich diese Prognose bestätigen, könnten Zinssenkungserwartungen die Märkte beflügeln, inklusive Bitcoin.

Während Bitcoin nun also mit mehreren bullischen Faktoren aufwartet, kommt ein narrativ angelehnt an die Bitcoin Stärke mit bullischen Momentum auf den Markt zu. Das ambitionierte Projekt Bitcoin Hyper ($HYPER) baut eine Layer-2-Lösung auf Basis der Solana Virtual Machine (SVM), um Bitcoin mit Sub-Sekunden-Transaktionen und minimalen Gebühren für dezentrale Anwendungen fit zu machen.

Bitcoin Hyper Presale bietet innovative Layer-2-Lösung

Das Ziel von Bitcoin Hyper: Bitcoin nicht nur als Wertaufbewahrungsmittel, sondern als technologische Plattform zu etablieren - mit DeFi, dApps, Token und sogar Meme Coins. Möglich macht das eine Cross-Chain-Bridge, ein Zero-Knowledge-Proof-System für sichere Verifizierungen und ein vollständig trustless Layer-2-Setup. Der aktuelle Tokenpreis liegt bei 0,011825 US-Dollar - wird aber in Kürze steigen.

Frühkäufer profitieren zudem von Staking-Renditen von bis zu 921 Prozent jährlich (dynamisch angepasst an die Menge der Token im Staking), exklusiven Airdrops und Governance-Rechten im Ökosystem. Im Presale wurden bereits 812.000 US-Dollar eingesammelt - davon 200.000 allein in den letzten 24 Stunden.

