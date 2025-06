Bitcoin stärkt Marktposition: Dominanz erreicht höchsten Stand seit 8 Jahren

Bitcoin präsentiert sich im Jahr 2025 weiterhin in robuster Verfassung. Noch vor drei Wochen markierte die größte Kryptowährung ein neues Allzeithoch bei 112.000 US-Dollar. Nach einer zwischenzeitlichen Korrektur zeigt sich der Markt nun erneut freundlich und Bitcoin notiert aktuell bei rund 107.000 US-Dollar. Zugleich stieg die Bitcoin-Dominanz zuletzt auf ein Achtjahreshoch, was Analysten als Zeichen einer zunehmend gereiften Marktstruktur interpretieren.

Bitcoin-Dominanz erreicht 8-Jahres-Hoch bei 72,5 Prozent

Ein Jahr nach dem vierten Bitcoin-Halving zieht die US-Vermögensverwaltung Fidelity eine fundierte Zwischenbilanz und kommt zu einem klaren Ergebnis: Auch wenn der Kursanstieg bislang hinter den Erwartungen früherer Zyklen zurückbleibt, hat sich Bitcoin strukturell weiter gefestigt. Im Fokus der aktuellen Analyse steht insbesondere die zunehmende Marktdominanz des digitalen Assets. Laut Fidelity liegt diese - bereinigt um Stablecoins - inzwischen bei rund 72,5 Prozent.

Damit erreicht Bitcoin den höchsten Marktanteil seit März 2017, trotz jüngster Kursschwankungen rund um die Marke von 100.000 US-Dollar. Der zuständige Senior Analyst Daniel Gray erklärte derweil, dass Bitcoin sich zunehmend von der Volatilität des Altcoin-Markts abkoppelt. Während Ethereum und Solana seit dem Halving deutlich an Marktanteil verloren haben, baut Bitcoin seine Führungsposition aus.

Mining-Infrastruktur zeigt langfristiges Vertrauen ins Netzwerk

Ferner ist laut Fidelity der kontinuierliche Ausbau der Mining-Infrastruktur bullisch. Der Bitcoin-Hashrate erreichte im April 2025 mehrfach über 1 Zetta-Hash pro Sekunde - ein klares Zeichen für langfristiges Vertrauen in das Netzwerk. Gleichzeitig fällt der sogenannte Hash-Preis, also die Ertragskraft für Miner, deutlich. Dennoch investieren Betreiber weiter, obwohl die Belohnung je Block im Halving auf 3,125 BTC halbiert wurde.

Die steigende Difficulty und der anhaltende Ausbau der Kapazitäten deuten laut Fidelity auf ein robustes Fundament. Die aktuelle Phase ist womöglich weniger durch schnelle Gewinne als vielmehr durch strukturelle Reifung geprägt. Fidelity sieht in Bitcoin ein zunehmend etabliertes Asset mit wachsender Rolle im institutionellen Portfolio-Management.

