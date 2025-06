Wichtige Krypto-Ereignisse der Woche: Worauf Investoren jetzt achten sollten

Die neue Handelswoche bringt für Krypto-Investoren wieder zahlreiche spannende Entwicklungen mit sich. Wer in dieser Woche strategisch klug investieren will, sollte daher genau wissen, worauf es in den kommenden Tagen ankommt. Der Krypto-Markt befindet sich derzeit in einer Konsolidierungsphase auf absolutem Top-Niveau und die letzten Wochen haben BTC bereits ein neues Allzeithoch bei knapp 112.000 $ beschert.

CPI- und PPI-Daten könnten sehr relevant für den Markt sein

Einer der wichtigsten Faktoren, von dem der Krypto-Markt abhängt, ist dabei ja die Entwicklung der US-Wirtschaft. Als führende Wirtschaftsnation der Welt hängt viel von den USA ab, und dementsprechend wichtig sind wirtschaftliche Ereignisse und neue Daten zur Entwicklung der US-Konjunktur für BTC und Co. In dieser Woche werden dabei gleich zwei wichtige Daten öffentlich gemacht. Am Mittwoch werden Anleger die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes CPI erfahren und am Donnerstag werden dann die jüngsten Daten zum Produzentenpreisindex PPI veröffentlicht.

Der CPI misst die Preisveränderungen eines festgelegten Warenkorbs und gilt als wichtigster Inflationsindikator. Fallen die CPI-Daten besser aus als erwartet, ist die Inflation niedriger. Das könnte die Märkte positiv beeinflussen, da es den Druck auf die US-Notenbank verringert, den Leitzins hochzuhalten. Der PPI zeigt die Preisentwicklung auf Produzentenebene und dient als Frühindikator für die Inflation auf Verbraucherebene. Auch hier gilt: Besser als erwartete Daten würden die Märkte entlasten und bullisch für Bitcoin und Co. wirken.

Handelsgespräche zwischen USA und China im Fokus

Eine weitere Entwicklung, die in dieser Woche hochrelevant sein wird, sind die Verhandlungen im Zollkonflikt zwischen den USA und China. Zwischen den beiden hatte es ja vor einigen Monaten eine Eskalation in Sachen Strafzölle gegeben, bei denen sich beide Nationen zeitweise mit über 100-prozentigen Strafzöllen belegt hatten. Die wurden nun jedoch temporär ausgesetzt, und heute treffen sich hochrangige Vertreter von beiden Nationen in London, um im Handelskonflikt Kompromisse zu finden.

Sollten hier tatsächlich Kompromisse gefunden werden und eine weitere Eskalation im Handelskonflikt ausgeschlossen werden können, hätte das wahrscheinlich sehr positive Auswirkungen auf die traditionellen Finanzmärkte. Da Bitcoin und der Krypto-Markt eng an die Entwicklung traditioneller Finanzmärkte gekoppelt sind, wäre damit zu rechnen, dass auch BTC und Altcoins von einer Einigung profitieren könnten. Des Weiteren wird natürlich auch die direkte Entwicklung von Bitcoin und Co. in dieser Woche hochrelevant sein.

