Ethereum-Prognose: ETH zeigt Stärke und könnte andere Coins übertreffen

Nachdem Ethereum zuletzt immer wieder in Kritik geraten ist und deswegen im Vergleich zu anderen Kryptowährungen höhere Verluste in Kauf nehmen musste, mehren sich nun die Anzeichen, dass sich ETH deutlich besser als andere entwickeln könnte. Um welche Katalysatoren es sich handelt und wie weit der Coin noch in diesem Bullenmarkt steigen könnte, zeigt diese aktuelle Ethereum-Prognose.

Diese Katalysatoren treiben jetzt Ethereum an

Bemerkenswert ist der Anstieg der aktiven Adressen innerhalb des Ethereum-Ökosystems. Denn bei dieser Metrik konnte dank der Unterstützung der Layer-2s zuletzt in der Woche vom 26. Mai bis zum 1. Juni mit 17.409.858 ein neuer Rekord verzeichnet werden. Zudem konnten die Skalierungslösungen die Nachteile von Ethereum ausgleichen und somit seit 2022 für eine kontinuierliche Zunahme der Netzwerkaktivität sorgen.

Wie auch Strategy Inc. als Bitcoin-Treasury-Unternehmen, das über die vergangenen sieben Monate 1 % der BTC-Gesamtversorgung gekauft und viele weitere inspiriert hat, gibt es mittlerweile auch immer mehr Ethereum-Treasury-Unternehmen, wie auch für andere Coins wie Solana. Somit könnten sie die ETH-Nachfrage wie auch die von Bitcoin auf ein Vielfaches der Emissionsmenge treiben und durch den Angebotsschock für steigende Preise sorgen.

Ethereum-Prognose: Wann und wo das nächste Allzeithoch?

Ethereum ist zuletzt verstärkt unter Druck geraten, wobei der Coin im Vergleich zum Dezemberhoch zeitweise um fast 65 % an Wert verlor, während Bitcoin sogar 1,79 % stieg. Zudem ist ETH im Vergleich zu Bitcoin mittlerweile deutlich günstiger bewertet, wobei ETHBTC zuletzt einen Extremwert von 57 erreicht hat und nun bei 43 liegt. Dennoch ist es deutlich mehr als die 12 bis 20 in den Jahren von rund 2021 bis 2024.

Meistens werden die Allzeithochs von Bitcoin 12 bis 18 Monate nach dem Halving verzeichnet, welches zuletzt im April des Jahres 2024 erfolgte. Somit befindet sich Bitcoin derzeit im 13. Monat, sodass der Bullenmarkt noch weitere 5 Monate anhalten kann sowie noch neue Allzeithochs gesehen werden. Sollte es zu einer Einigung im Handelskrieg oder zu Liquiditätsmaßnahmen von Notenbanken kommen, könnte auch Ethereum wieder schneller steigen. In diesem Falle sind schon bald neue Allzeithochs von 7.325, 8.477 und sogar 11.309 USD denkbar, wobei die letzten Liquiditätsspritzen weitertreiben.

Bitcoin Hyper verwandelt BTC in möglichen Ethereum-Killer

Auch andere Ökosysteme haben die großartige Chance von anderen Krypto-Sektoren wie DeFi, GameFi, KI und so weiter für sich erkannt. Bitcoin wurde bisher hingegen primär als Kryptowährung und Wertspeicher genutzt, was sich nun allerdings mit der Skalierungslösung Hyper Layer 2 von Bitcoin Hyper ändern soll. Denn diese soll nicht nur die Transaktionen pro Sekunde von 7 auf mehr als 1,2 Mio. steigern sowie die Latenz von mehreren Minuten auf bis zu 100 ms verringern.

Noch können Interessierte über das ICO von Bitcoin Hyper frühzeitig in das Projekt einsteigen und sich die Coins zum Vorteilspreis sichern. Zum aktuellen Zeitpunkt werden die $HYPER-Token noch für niedrige 0,011825 USD offeriert. Allerdings wird dieses Angebot nur noch für rund einen Tag verfügbar sein, da dann der Preis angehoben wird. Schnelle Anleger können sich auch noch einen Anteil der höchsten Staking-Rendite sichern. Denn bisher vergütet das Projekt seinen Anlegern beeindruckende 907 % pro Jahr, was allerdings nicht ewig so sein wird.

Direkt zur Bitcoin Hyper - Website!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.