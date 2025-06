DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 10. Juni

=== *** 08:00 DE/Arbeitskostenindex 1Q *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Juni Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 08:00 DE/LKW-Maut-Fahrleistungsindex Mai *** 10:00 EU/EZB, Ergebnisse der Umfrage unter geldpolitischen Analysten 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland und Euroland Juni *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 14:00 US/U.S. Handelsbeauftragter Jamieson Greer, Teilnahme an Event des Economic Club of New York *** 16:30 DE/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel zur Rolle von Banken und Kapitalmärkten bei der Finanzierung von Europas Zukunft - US/CN, Fortsetzung Handelsgespräche, London ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

