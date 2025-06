DJ MÄRKTE ASIEN/US-chinesische Gespräche halten Börsianer in Kauflaune

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den Börsen in Ostasien und in Australien gibt am Dienstag weiter die Hoffnung die Richtung vor, dass sich die USA und China bei ihren Gesprächen über ihre zukünftigen Handelsbeziehungen annähern. Die Verhandlungen gehen in London in den zweiten Tag und laut dem Wall Street Journal soll US-Präsident Trump bereit sein, Beschränkungen von Chipexporten nach China zu lockern. Im Gegenzug soll China angeboten haben, den Export dringend benötigter Seltener Erden wieder hochzufahren.

Für die zukünftig zwischen beiden Ländern erhobenen Zölle, die Hauptgegenstand der Verhandlungen sind, wird das an den Aktienmärkten als positives Signal gewertet. In ganzer Breite ziehen die Indizes an, zusätzlich gestützt von leicht positiven Vorgaben der Wall Street. Zudem deuten die Futures der großen US-Indizes aktuell auf einen freundlichen Handelsstart am Dienstag hin.

Der Nikkei-25 in Tokio verbessert sich um 1,0 Prozent auf 28.479 Punkte. In Seoul zieht der Kospi um weitere 0,7 Prozent an. In Shanghai und in Hongkong fallen die Gewinne mit bis zu 0,3 Prozent geringer aus. Hier bremsen zuletzt eher ernüchternd ausgefallene Konjunkturdaten aus China, die klar Spuren des schwelenden Zollstreits zeigten. In Sydney steigt das Marktbarometer nach dem verlängerten Wochenende um 0,9 Prozent. Hier spielen die Akteure auch weiter Zinssenkungsfantasie, nachdem eine Umfrage zur Stimmung der Unternehmen im Mai eher mau ausgefallen ist.

Wie schon an den Vortagen gehören Chipaktien zu den Favoriten. In Tokio sind Advantest weiter nicht zu bremsen, der Kurs zieht um weitere gut 4 Prozent an. In gleicher Größe verteuern sich auch Renesas. Tokyo Electron verteuern sich um gut 1 Prozent. In Seoul ziehen SK Hynix um 1,1 Prozent an, während Samsung Electronics um 1 Prozent nachgeben, nachdem der große Rivale Apple am Vortag seine jährliche Entwicklerkonferenz abgehalten hatte und Neuerungen vorstellte, die am Markt eher mit Enttäuschung aufgenommen wurden.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.588,30 +0,9% +4,4% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 38.478,79 +1,0% -5,4% 08:30 Kospi (Seoul) 2.876,23 +0,7% +19,9% 08:30 Schanghai-Comp. 3.403,52 +0,1% +1,0% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 24.258,78 +0,3% +18,8% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 09:23 % YTD EUR/USD 1,1403 -0,2 1,1422 1,1424 +10,1% EUR/JPY 165,14 0,0 165,11 164,83 +1,2% EUR/GBP 0,8420 -0,1 0,8429 0,8423 +1,9% GBP/USD 1,3543 -0,1 1,3550 1,3563 +8,0% USD/JPY 144,83 0,2 144,56 144,28 -7,9% USD/KRW 1.358,94 0,5 1.351,87 1.354,23 -7,8% USD/CNY 7,1774 0,0 7,1764 7,1777 -0,4% USD/CNH 7,1855 0,0 7,1828 7,1842 -1,9% USD/HKD 7,8484 0,0 7,8476 7,8481 +1,0% AUD/USD 0,6528 0,2 0,6516 0,6516 +4,9% NZD/USD 0,6056 0,2 0,6044 0,6047 +7,5% BTC/USD 109.616,10 -0,3 109.990,20 105.560,50 +12,0% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,40 65,37 +0,0% +0,03 -9,9% Brent/ICE 67,25 67,13 +0,2% +0,12 -10,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.308,15 3.328,10 -0,6% -19,96 +26,2% Silber 32,03 32,17 -0,4% -0,14 +13,2% Platin 1070,47 1071,41 -0,1% -0,94 +17,2% Kupfer 4,89 4,93 -0,8% -0,04 +20,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 10, 2025 00:37 ET (04:37 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.