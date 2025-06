© Foto: Torsten Sukrow / SULUPRESS.DE - SULUPRESS.DE

Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden am Dienstag in London fortgesetzt. Trump zeigt sich zwar optimistisch, doch es bleibt abzuwarten, ob ein Deal gelingt. Die Börse hofft derweil auf Entspannung. Die Handelsgespräche zwischen den USA und China werden am Dienstag in London fortgesetzt. Ziel der Verhandlungen ist es, die vor allem durch den Handel mit Technologiewaren und seltenen Erden entstandenen Spannungen zu verringern. Die am Montag begonnenen Gespräche sollen dazu beitragen, das Handelsungleichgewicht zu reduzieren und eine stabilere wirtschaftliche Zusammenarbeit zu erreichen. US-Präsident Donald Trump zeigte sich in einer Erklärung zwar optimistisch über die …