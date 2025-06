Dietlikon (ots) -Nach drei erfolgreichen Jahrzehnten macht die T&N Gruppe einen weiteren wichtigen Entwicklungsschritt. Der Schweizer IT-Dienstleister für Informatik und Telekommunikation regelt die Nachfolge der Unternehmensgründer Brigitte und Hermann Graf und gehört neu zur WTG Holding GmbH.Seit beinahe 30 Jahren ist die T&N Gruppe eine wichtige Konstante in der ICT-Landschaft in der Schweiz und Österreich. Gegründet im Oktober 1996, hat sich aus einer ambitionierten Vision ein Unternehmen mit rund 180 Mitarbeitenden an 12 Standorten entwickelt. Heute ist T&N ein geschätzter Partner für ICT Services, IT Security, Cloud Computing und viele weitere Lösungen.Ein wichtiger und richtiger SchrittNach sorgfältiger Vorbereitung haben die Unternehmensgründer Brigitte und Hermann Graf beschlossen, die Nachfolge für die T&N Gruppe zu regeln und damit die langfristige Entwicklung des Unternehmens zu sichern.Zum 27. Mai 2025 hat die WTG Holding GmbH mit Sitz in Berlin 100 % der Aktien der T&N Holding und damit alle verbundenen Unternehmen in der Schweiz und Österreich übernommen. WTG ist - wie T&N - ein Familienunternehmen mit einer beeindruckenden Geschichte von 112 Jahren und ist mit 12 Standorten in Deutschland, mit einer Softwareentwicklung in Polen und mit einem kleinen Standort in der Schweiz vertreten.Kraftvolle Synergien, neue PerspektivenDie WTG und die T&N Gruppe passen perfekt zusammen: Wo sich Stärken überschneiden, entstehen kraftvolle Synergien, und in den Bereichen, die bisher nur eines der beiden Unternehmen abgedeckt hat, eröffnen sich neue Chancen und Perspektiven. Die T&N Gruppe wird innerhalb der WTG Gruppe die Länder Schweiz und Österreich abdecken und ihre Eigenständigkeit bewahren.Für die Kundinnen und Kunden bedeutet dieser Schritt, dass sie in Zukunft von den neuen Synergien profitieren werden. Das Angebot wird gezielt ausgebaut, auch das vergrösserte Netzwerk wird für positive Entwicklungen sorgen. Gleichzeitig darf man sich auf die gewohnte T&N-Qualität verlassen.Veränderung und BeständigkeitIn die Zukunft geht T&N nicht nur mit dem gleichen Firmennamen, sondern auch mit dem starken Team, das dahintersteht. Anstellungsverträge, Aufgaben, Standorte und Verantwortlichkeiten bleiben unverändert bestehen. Auch die bewährte Geschäftsleitung von T&N gewährleistet Kontinuität und Verlässlichkeit.Unternehmensgründer Hermann Graf wird bis zum 31. März 2026 weiterhin als CEO und Mitglied des Verwaltungsrats tätig sein. Ab diesem Zeitpunkt bleibt er dem Unternehmen im Verwaltungsrat erhalten und steht den neuen Inhabern beratend zur Seite. Für seine Nachfolge als CEO wird eine geeignete Person gesucht.Gemeinsam wachsen"Für uns war es entscheidend, eine Lösung zu finden, bei der Synergien und Innovationspotenzial entstehen - doppelte Energie für eine gute Zukunft", erklärt Hermann Graf die Entscheidung. "Wir bauen auf den Einsatz und die Fähigkeiten unserer Mitarbeitenden, denn jede und jeder Einzelne trägt zum gemeinsamen Erfolg bei."Mit dem Entwicklungsschritt kann die T&N Gruppe ihre Position am Markt weiter stärken, betont Hermann Graf. "Mit der WTG haben wir einen Partner gefunden, der unsere Werte teilt und mit dem wir gemeinsam wachsen können. Wir freuen uns darauf, zusammen die Erfolgsgeschichte von T&N weiterzuschreiben - mit neuen Kapiteln und spannenden Perspektiven."Über T&NT&N ist ein Schweizer IT-Unternehmen mit Hauptsitz in Dietlikon und bietet seit 1996 umfassende ICT-Lösungen für Unternehmen aller Branchen. Mit rund 180 Mitarbeitenden an 12 Standorten in der Schweiz und Österreich deckt T&N die Bereiche IT-Security, Cloud, Datacenter, Netzwerk, Kommunikation und Modern Workplace ab. Dank starker Kooperationen unterstützt T&N Unternehmen bei der digitalen Transformation. Die regionale Präsenz und flexible Serviceangebote unterstreichen die Kundennähe und machen T&N zum verlässlichen Partner.www.tn-ict.comÜber WTGDie WTG ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit über 110 Jahren Erfahrung und rund 350 Mitarbeitenden an 12 Standorten in Deutschland, der Schweiz, Polen und den USA. Das Unternehmen bietet massgeschneiderte Lösungen in den Bereichen IT & Kommunikation, elektronische Sicherheitssysteme, Leitstellentechnik und Softwareentwicklung. Mit einem 24/7-Serviceansatz begleitet die WTG ihre Kunden von der Beratung über die Implementierung bis hin zum Betrieb und Support.www.wtg.comPressekontakt:Petra PatzenAssistentin des GeschäftsleitersT +41 44 835 36 47petra.patzen@tn-ict.comOriginal-Content von: T&N Telekom & Netzwerk GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061850/100932412