LINZ/AUGSBURG (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Kontron hat einen weiteren millionenschweren Auftrag im Bereich Transport von der tschechischen Bahn erhalten. Das von der staatlichen Infrastrukturgesellschaft SZ (Sprava zeleznic) in Auftrag gegebene Projekt auf der Strecke zwischen der Grenze zu Deutschland und den Städten Dolni leb, Kralupy und Vltavoumit habe einen Wert von rund 26 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag im österreichischen Linz mit. Bereits Ende 2024 hatte Kontron einen 34 Millionen Euro schweren Auftrag für den Ausbau eines GSM-R-Kommunikationssystems in Tschechien erhalten. Mit den Aufträgen werde eine breite Palette von Sprach- und Datendiensten bereitgestellt, die für den täglichen Bahnbetrieb erforderlich seien, hieß es weiter./mne/men