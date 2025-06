Tecnotree, der globale Pionier für KI-native digitale BSS- und Fintech-Plattformen, hat einen mehrjährigen Vertrag mit einem Tier-1-Mobilfunknetzbetreiber (MVNO) über die Transformation seiner Aktivitäten in Großbritannien und Europa bekannt gegeben. Der Vertrag mit einem Volumen von 19,58 Millionen US-Dollar über fünf Jahre positioniert Tecnotree an der Spitze der nächsten Generation von MVNO-Lösungen in reifen, wettbewerbsintensiven Telekommunikationsmärkten.

Im Rahmen dieses Engagements werden die Altsysteme des MVNO vollständig durch die komponierbare, cloudnative BSS-Lösung von Tecnotree ersetzt eine AI-first-Plattform, die den TM Forum ODA-Standards entspricht und auf Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Interoperabilität ausgelegt ist. Diese Transformation wurde entwickelt, um Echtzeit-Personalisierung, agile Service-Orchestrierung und eingebettete Finanzökosysteme zu ermöglichen, und legt den Grundstein dafür, dass der MVNO mit Intelligenz konkurrieren und zielgerichtet wachsen kann.

Die Bereitstellung wird im zweiten Halbjahr 2025 beginnen, wobei die Umsatzrealisierung voraussichtlich im gleichen Zeitraum beginnen wird, und die Präsenz in vielversprechenden europäischen Märkten ausgebaut wird.

George Glass, CTO, TM Forum, sagte:

"Diese Ankündigung ist ein Beispiel für die agile, KI-native Transformation, für deren Unterstützung die Open Digital Architecture des TM Forum geschaffen wurde. Durch die Einführung offener Standards und eines komponierbaren, cloud-nativen Designs ermöglicht Tecnotree MVNOs, Geschwindigkeit, Intelligenz und Interoperabilität in großem Maßstab zu erschließen. Dies ist der Entwurf dafür, wie digitale Dienstleister ihre Abläufe zukunftssicher machen und in einem sich schnell entwickelnden Ökosystem erfolgreich sein können."

Padma Ravichander, CEO von Tecnotree, sagte:

"Wir stellen nicht nur Systeme bereit wir liefern die Zukunft. Diese Zusammenarbeit steht für das neue Paradigma der Telekommunikationsumwandlung: schlank, KI-nativ, ethisch geregelt und auf den Menschen ausgerichtet. Wir betrachten MVNOs nicht als Ableger, sondern als mutige Innovatoren und unsere Plattform gibt ihnen die intelligente Infrastruktur, um eine Führungsrolle zu übernehmen."

Prianca Ravichander, CMO CCO von Tecnotree, fügte hinzu:

"Der MVNO-Markt tritt in seine nächste S-förmige Wachstumsphase ein angetrieben durch KI, Kompatibilität und zustimmungsbasierte Monetarisierung. Mit dem digitalen Kern von Tecnotree als Zentrum ermöglichen wir eine wertorientierte Interaktion in Echtzeit über Dienste, Netzwerke und finanzielle Berührungspunkte hinweg. Dies ist kein Systemwechsel, sondern ein strategischer Neustart.

Strategische Technische Highlights:

KI-native digitale BSS : Microservices-Architektur, die modulare, skalierbare Service-Rollouts mit Sensa ermöglicht

: Microservices-Architektur, die modulare, skalierbare Service-Rollouts mit Sensa ermöglicht CVM Echtzeit-Entscheidungsfindung : ML-gesteuerte Orchestrierung und KPI-gesteuerte Automatisierung mit Moments

: ML-gesteuerte Orchestrierung und KPI-gesteuerte Automatisierung mit Moments Komponierbare Intelligenz : Einheitlicher Katalog, agile Monetarisierung und dynamische Produktentwicklung

: Einheitlicher Katalog, agile Monetarisierung und dynamische Produktentwicklung Integration der Finanzschicht : Integrierte Diwa-Wallet zur Unterstützung von Loyalität, Zahlungen und Inklusion

: Integrierte Diwa-Wallet zur Unterstützung von Loyalität, Zahlungen und Inklusion TM Forum ODA-Ausrichtung : Offenes API-Ökosystem zur Beschleunigung von Ökosystempartnerschaften

: Offenes API-Ökosystem zur Beschleunigung von Ökosystempartnerschaften Multi-Country Intelligence Core: : Föderierte Plattformsteuerung mit lokaler Anpassungsfähigkeit

Die Expansion von Tecnotree in entwickelte MVNO-Märkte basiert auf einer branchenprägenden Strategie: Entkopplung der Infrastruktur von Innovationen und Ersatz isolierter Systeme durch einheitliche, lernfähige Plattformen, die mit jeder Interaktion intelligenter werden.

Über Tecnotree

Tecnotree ist ein 5G-fähiger Anbieter von digitalen Business Support Systemen (BSS) mit KI/ML-Fähigkeiten und Multi-Cloud-Erweiterbarkeit. Tecnotree ist führend bei der TM Forum Open API-Konformität mit 59 zertifizierten Open APIs, darunter 9 realitätsnahe Open APIs, was das Engagement des Unternehmens für Spitzenleistungen und sein kontinuierliches Bestreben, sowohl CSPs als auch DSPs differenzierte Erfahrungen und Dienstleistungen zu bieten, unterstreicht. Unser agiler und quelloffener digitaler BSS-Stack umfasst die gesamte Bandbreite (Order-to-Cash) der Geschäftsprozesse und des Abonnementmanagements für Telekommunikations- und andere digitale Dienstleistungsbranchen und schafft damit Möglichkeiten, die über die reine Konnektivität hinausgehen. Tecnotree bietet seinen Abonnenten über die Tecnotree Moments-Plattform auch einen Fintech- und B2B2X-Marktplatz mit vielfältigen digitalen Erfahrungen, um digital vernetzte Communities in den Bereichen Gaming, Gesundheit, Bildung, OTT und anderen vertikalen Ökosystemen zu stärken. Tecnotree ist an der Nasdaq Helsinki (TEM1V) notiert.

