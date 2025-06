Regula, ein globaler Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung (IDV), ist erstmals im KuppingerCole Leadership Compass for Identity Verification 2025 vertreten. Das Unternehmen wurde in der Kategorie Innovation Leaders ausgezeichnet und für seine zu 100 interne Forschung und Entwicklung, seine forensische Technologie, seine globale Dokumentenabdeckung und seine fortschrittlichen Funktionen zur Lebendigkeitserkennung gewürdigt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250609332340/de/

Regula's innovative in-house technology powers fast, seamless identity checks-now recognized by KuppingerCole Analysts.

KuppingerCole ist auf die Analyse der IDV- und Cybersicherheitsbranche spezialisiert und prognostiziert, dass der weltweite IDV-Markt aufgrund zunehmender Identitätsbetrugsfälle, Compliance-Anforderungen, Nutzererwartungen und technologischer Fortschritte von 18,4 Mrd. USD im Jahr 2025 auf 50,07 Mrd. USD im Jahr 2030 wachsen wird.

Da sich die Identitätsprüfung rasch in vollständig ferngesteuerte und automatisierte Umgebungen verlagert, ist Innovation zu einem entscheidenden Unterscheidungsmerkmal geworden. Laut KuppingerCole zeichnen sich Innovationsführer im Bereich IDV durch einen kundenorientierten Upgrade-Ansatz aus, indem sie von Kunden gewünschte und zukunftsorientierte Funktionen bereitstellen und gleichzeitig eine nahtlose Kompatibilität mit bestehenden Systemen gewährleisten.

Die Analysten von KuppingerCole positionieren Regula in der Kategorie Innovation Leaders und heben Folgendes hervor: "Die Produkte von Regula sind ausgereift und werden häufig als Ergänzung zu den Angeboten anderer Anbieter von Identitätsprüfungslösungen eingesetzt. Obwohl Regula nicht so viele Funktionen bietet wie andere Produkte, ist es eine erstklassige Lösung für die Dokumenten- und biometrische Verifizierung mit starker globaler Abdeckung. Mit Fachwissen in verschiedenen Branchen und einer globalen Reichweite ist Regula als Verifizierungsanbieter mit internem Know-how für anpassungsfähige und skalierbare Lösungen positioniert."

In ihrem Leadership Compass legen die Analysten von KuppingerCole besonderen Wert darauf, dass IDV-Anbieter über eine eigene Technologieentwicklung, strenge Datenschutzrichtlinien, eine breite geografische Abdeckung ihrer ID-Datenbanken sowie Automatisierung und maschinelles Lernen (ML) verfügen, um Prozesse und die Benutzererfahrung zu optimieren. In diesen Bereichen zeichnet sich Regula durch folgende Merkmale aus:

Erstklassige Lösung für die lokale Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten.

Umfassende Datenbank mit über 15.000 Ausweisvorlagen aus 252 Ländern und Gebieten.

Interne Forschungs- und Entwicklungskapazitäten mit bedeutender fachspezifischer Expertise.

Fortschrittliche Technologie zur Lebenderkennung für erhöhte Sicherheit.

Ein etabliertes Unternehmen mit Produkten, die häufig zur Ergänzung der Angebote anderer IDV-Anbieter eingesetzt werden.

Im Mittelpunkt der Anerkennung von Regula stehen die führenden Softwareprodukte des Unternehmens, die Kunden aus den Bereichen Finanzen, Behörden, Gesundheitswesen, Bildung, Luftfahrt und vielen weiteren Branchen bedienen. Das Regula Document Reader SDK ermöglicht das automatisierte Lesen und die umfassende Überprüfung aller Arten von Ausweisdokumenten. Es liest Daten in allen Dokumentbereichen, überprüft Sicherheitsmerkmale einschließlich dynamischer Merkmale wie Hologramme und gleicht alle Daten ab, um Fälschungen zu erkennen.

Für biometrische Überprüfungen ermöglicht Regula Face SDK die Gesichtserkennung in Echtzeit, die Bewertung der Bildqualität sowie die passive und aktive Lebenderkennung letztere wurde gemäß iBeta Presentation Attack Detection (PAD) Level 1 und 2 getestet und zertifiziert. Die Lösung unterstützt 1:1-Gesichtserkennung und 1:n-Gesichtszuordnung mit fortschrittlicher Spoofing-Erkennung durch Textur- und Bewegungsanalyse unter Verwendung von 2D- und 3D-Methoden.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass die Lösungen von Regula für den Einsatz unter Berücksichtigung des Datenschutzes konzipiert sind. Alle biometrischen Vorlagen werden lokal vom Kunden verwaltet, ohne dass Daten von Regula verarbeitet oder gespeichert werden. Die Algorithmen zur Gesichtserkennung werden kontinuierlich getestet und anhand von Programmen wie dem NIST Face Recognition Vendor Test (FRVT) bewertet.

"Die Auszeichnung als Innovation Leader durch KuppingerCole ist für uns ein bedeutender Meilenstein. Sie unterstreicht unser jahrzehntelanges Engagement, alle unsere Lösungen von der Dokumentenprüfung bis hin zur Biometrie intern zu entwickeln und dabei die von unseren Kunden geforderte Präzision und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Angesichts der rasanten Weiterentwicklung der Grundsätze und Standards für die Identitätsprüfung bleibt unser Fokus unverändert: Wir bieten Technologien, die nicht nur robust, sondern auch äußerst praktisch, skalierbar und datenschutzkonform sind", erklärt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Vor kurzem hat Regula:

Personenbezogene Datenmaskierung in allen Lösungen eingeführt.

Als erster IDV-Anbieter die Überprüfung aller dynamischen Sicherheitsmerkmale in Ausweisen in Remote-Szenarien ermöglicht.

Die Kompatibilität ihrer Software mit den meisten auf dem Markt erhältlichen ID-Lesegeräten hergestellt.

Die vollständige Fassung des KuppingerCole Leadership Compass for Identity Verification ist auf der offiziellen Website verfügbar. Weitere Informationen zu den Technologien von Regula finden Sie auf der Website des Unternehmens.

Über KuppingerCole

KuppingerCole wurde im Jahr 2004 gegründet und ist eine globale, unabhängige Analystenorganisation mit Hauptsitz in Europa. Wir sind spezialisiert auf herstellerunabhängige Beratung, Fachwissen, Vordenkerrolle und praktische Relevanz in den Bereichen Cybersicherheit, digitale Identität und IAM (Identitäts- und Zugriffsmanagement), Cloud-Risiko und -Sicherheit sowie künstliche Intelligenz und Technologien, die die digitale Transformation ermöglichen. Wir unterstützen Unternehmen, Firmenkunden, Integratoren und Softwarehersteller dabei, sowohl taktische als auch strategische Herausforderungen zu meistern, indem wir ihnen helfen, bessere Entscheidungen für ihren Geschäftserfolg zu treffen. Die Balance zwischen sofortiger Umsetzung und langfristiger Rentabilität ist ein zentraler Bestandteil unserer Philosophie.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an clients@kuppingercole.com.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250609332340/de/

Contacts:

Kristina ks@regulaforensics.com