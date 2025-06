Mindestanlage von 250 Euro

Mit dem aktuellen Anleihe-Projekt "Wi IPP Solarportfolio" bietet die Wi IPP GmbH & Co. KG eine direkte Investitionsmöglichkeit in die Energiewende. Die Investition erfolgt in Form eines digitalen Wertpapiers, welches mit einer Laufzeit bis zum 31. Januar 2030 und einem Volumen von bis zu 2 Mio. Euro ausgestattet ist - die Mindestinvestitionssumme beträgt 250 Euro. Der Festzins ...

Den vollständigen Artikel lesen ...