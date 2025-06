The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.06.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.06.2025ISIN NameDE000A13SL91 INV.BK.S-H. IHS 18/25DE000HLB31Z7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.06A/19DE000A2LQ5H4 NIEDERS.SCH.A.18/25 A.881CH0474977938 KOREA RAILRD 19/25FR0013425139 MMS USA INV. 19/25XS1837288494 KNORR BREMSE MTN 18/25XS1811852109 EIB EUR.INV.BK 18/25 MTNUS04517PBU57 ASIAN DEV.BK 23/25 MTNIT0005599474 ITALIEN 24/25 ZOXS3062665867 PERSH.SQUARE 25/30 REGSAT0000A2XSM5 ERSTE GR.BK. 22/25 MTNDE000DK06HR4 DEKA NK FESTZINS 22/25XS2417388175 SPIC P.C.NO2 21/UND. FLRDE000LB2ZVJ3 LBBW TILG-ANL 22/25XS2635183069 SEB 23/25 FLR MTNUSU26886AD02 EQM MIDSTRE. 21/31 REGS