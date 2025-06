London (ots/PRNewswire) -Trigo Vision Ltd., ein führender Anbieter von Computer-Vision-KI-Technologie, hat heute die Einführung seiner KI-gestützten Lösung zur Diebstahlprävention bekannt gegeben. Die Lösung begegnet den wachsenden Herausforderungen durch Ladendiebstahl und Warenschwund, die jährlich zu geschätzten Verlusten von über 130 Milliarden US-Dollar führen. Die Anzahl der Ladendiebstähle ist im Vergleich zu vor der COVID-Pandemie um 93 % gestiegen.Die neueste Lösung von Trigo baut auf dessen bewährte Computer-Vision-Technologie auf, die bereits in autonomen Geschäften einiger der weltweit größten Einzelhändler wie Tesco im Vereinigten Königreich und REWE in Deutschland eingesetzt wird. Sie bietet die Möglichkeit, ohne Investitionsaufwand den Verlusten im Einzelhandel entgegenzuwirken.Diese Lösung vergleicht auf einzigartige Weise jeden gescannten Artikel mit jenen, die der Kunde aus dem Regal genommen hat und identifiziert etwaige Diskrepanzen in Echtzeit. Wird ein Artikel aus dem Regal genommen, aber nicht gescannt, löst das an der Kasse einen Alarm aus - ohne den Schutz von Kundendaten zu verletzen oder deren Einkaufserlebnis zu beeinträchtigen.Leistungsfähige Erkennung für ein positiveres KundenerlebnisWährend viele Einzelhändler "Augen" in Form von CCTV-Kameras haben, fungiert Trigos Computer-Vision-KI als Gehirn. Die Plattform verfolgt Kunden als anonyme Personen und erkennt, welche Artikel sie aus dem Regal nehmen - insbesondere in Bereichen mit hoher Diebstahlrate. Anschließend gleicht sie diese mit den an der Kasse gescannten Artikeln ab, wobei es keine Rolle spielt, ob die Artikel sichtbar oder versteckt sind.Im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen, die sich nur auf die Kasse konzentrieren, schließt Trigo eine entscheidende Sicherheitslücke: Die meisten Ladendiebe verstecken Artikel bereits im Geschäft und lange vor dem Erreichen der Kasse. Trigo ist die einzige Lösung, die diese Handlungen in Echtzeit erkennt und sofortige Warnmeldungen an das Sicherheitspersonal des Geschäfts über alle Checkout-Methoden hinweg liefert - einschließlich Selbstbedienungskassen, bemannter Kassen, Scan&Go und beim Umgehen der Kassen -, während sich die Person noch im Geschäft befindet.Datenschutzorientierter AnsatzBei der Entwicklung dieser Lösung von Trigo stand der Datenschutz an erster Stelle. Daher werden keine biometrischen Daten verwendet, erfasst oder gespeichert. Vor allem aber läuft die Technologie reibungslos im Hintergrund und gewährleistet ehrlichen Kunden ein nahtloses Einkaufserlebnis.Schnelle Implementierung in die vorhandene InfrastrukturDie Lösung von Trigo baut auf der vorhandenen CCTV-Infrastruktur in Geschäften auf, wodurch erhebliche Investitionen in neue Hardware eingespart werden. Die Implementierung ist unkompliziert und erfordert lediglich eine Verbindung zu vorhandenen Netzwerk-Videorekordern (NVR) sowie die Integration in das Kassensystem (POS-System). Dadurch ist die Lösung schnell und mit minimalen Betriebsunterbrechungen einsatzbereit, und die Investition macht sich umgehend bezahlt.Daniel Gabay, CEO von Trigo, erklärte: Trigo hat es sich zur Aufgabe gemacht, Einzelhändlern mit modernster Computer-Vision KI-Technologie die Möglichkeit zu geben, den größten Herausforderungen der Branche zu begegnen. Wir sind stolz darauf, dass wir angesichts des zunehmenden Diebstahls im Einzelhandel eine Lösung auf den Markt bringen, die sich problemlos in bestehende Systeme integrieren lässt und eine schnelle und effiziente Verlustprävention bietet - und zugleich das Erlebnis für Einzelhändler und Kundschaft verbessert.Über Trigo:Trigo Retail ist weltweiter Marktführer im Bereich der Computer-Vision-KI-Technologie und arbeitet mit führenden Einzelhändlern zusammen, um einige der komplexesten Herausforderungen der Branche zu bewältigen.Die Plattform von Trigo basiert auf einer unternehmenseigenen Technologie und verarbeitet monatlich mit beispielloser Genauigkeit und unter strikter Anwendung von "Datenschutz durch Technikgestaltung" über 5 Millionen Einkaufsaktivitäten. Das CVaaP-Angebot (Computer Vision as a Platform) des Unternehmens umfasst visuelle und datengesteuerte fortschrittliche Lösungen für den Einzelhandel, wie Verlustprävention, Retail Intelligence, vollautonome Geschäfte und vieles mehr.Weitere Informationen finden Sie auf www.trigoretail.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2696692/Trigo_Retail_AI_Loss_Prevention.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/trigo-retail-bringt-computer-vision-ki-losung-zur-diebstahlpravention-auf-den-markt-schadensbegrenzung-im-einzelhandel-neu-definiert-302476552.htmlPressekontakt:Ffion Dash,ffion.dash@teneo.com; Matt Low,matt.low@teneo.comOriginal-Content von: Trigo Retail, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179987/6051728