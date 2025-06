Ethereum mit bullischem Setup - kurzfristig Potenzial bis 3.100 US-Dollar, mittelfristig Risiko einer Korrektur

Ethereum hat in den letzten Tagen eine starke Aufwärtsbewegung gezeigt. Nachdem der Widerstand im Bereich von 2.580 bis 2.590 US-Dollar gebrochen wurde, kam es zu einem deutlichen Preisschub, begleitet von einem klassischen Break-Retest-Followup-Muster. Die grüne Kerze setzte ein klares Signal, und das kurze Retracement bestätigte den Bruch nach oben. Seitdem dominiert eine klare Long-Tendenz.

Technisch betrachtet hat Ethereum durch den Bruch der diagonalen Abwärtstrendlinie weiteres Potenzial in Richtung 3.050 bis 3.100 US-Dollar. Der RSI auf 4-Stunden-Basis ist über das Wedge ausgebrochen, befindet sich aktuell im überkauften Bereich, aber noch ohne bärische Divergenz. Das spricht für weiteres Aufwärtspotenzial. Solange sich Ethereum über der Marke von 2.550 US-Dollar hält, gelten Rücksetzer als potenzielle Long-Chancen.

Gleichzeitig bleibt jedoch ein mittelfristiges Risiko bestehen: Sollte es Ethereum nicht gelingen, den Bereich um 3.050 US-Dollar auf Wochenbasis nachhaltig zu durchbrechen, könnte die Bewegung als reine Gegenreaktion auf den vorherigen Abverkauf gewertet werden. Ein Scheitern an dieser Zone würde eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine erneute Korrektur mit sich bringen. Im Worst-Case-Szenario könnte Ethereum dann erneut unter Druck geraten - besonders, wenn belastende Makrodaten wie US-Inflationszahlen, Fed-Zinsentscheid oder globale Liquiditätsdaten negativ ausfallen.

Stärke gegenüber Bitcoin wächst

Ein zusätzlicher Impuls ergibt sich aktuell aus dem ETH/BTC-Chart: Die Flaggenformation deutet auf einen möglichen Ausbruch hin. Sollte dieser gelingen, könnte sich das Momentum zugunsten von Ethereum gegenüber Bitcoin verschieben.

Ein nachhaltiger Anstieg über 3.000 bis 3.100 US-Dollar könnte somit nicht nur kurzfristig wichtig werden, sondern auch die Dominanz von Ethereum im Altcoin-Segment stärken.

Langfristig bleibt Ethereum eng mit Bitcoin verbunden. Sollte BTC in Richtung 113.000 bis 120.000 US-Dollar steigen, ist auch bei ETH eine Bewegung in Richtung der Jahreshochs zu erwarten. Doch das Zeitfenster ist limitiert - ein größerer Abverkauf in der zweiten Jahreshälfte gilt als möglich, wenn externe Schocks oder Gewinnmitnahmen einsetzen.

Daher nutzen viele Anleger die aktuell bullische Marktlage um sich Projekten mit noch höherem Potenzial zu widmen. Denn die Bullenphase gut zu nutzen kann einen enormen Unterschied ausmachen, gerade bei jungen Projekten könnte hier hunderte oder gar tausende Prozent an Gewinn erwirtschaftet werden. Solaxy (SOLX) könnte mit seinem Setup durchaus als Gewinner hervorgehen:

Enormes Investoreninteresse (schon fast 50 Millionen US-Dollar)

Technische Highlights auf der Solana Blockchain

Dennoch verbindung zu Ethereum, um die "großen Welten" zu verbinden

Explosionspotenzial eines neune Memecoins

Auch die Experten von 99 Bitcoins sehen hier die Möglichkeit, dass schnell aus 100 US-Dollarn 1.000 Dollar oder mehr werden.

Solaxy: Was Base für Ethereum ist, ist Solaxy für Solana

Mit Arbitrum, Base und Optimism wurde bereits gezeigt, welches Potenzial Second-Layer-Lösungen entfalten können - nun steht Solaxy bereit, dieses Prinzip erstmals auf Solana zu übertragen.

Solaxy ($SOLX) ist das erste Layer-2-Projekt auf Solana und setzt auf Rollup-Bundles, parallele Verarbeitung und off-chain Logik, um die Skalierbarkeit der Hauptchain zu verbessern. Damit reagiert Solaxy auf die steigende Last durch Meme-Coins, Gaming und DeFi auf Solana - ohne dabei die Grundstruktur zu verändern.

Die Technologie dahinter kombiniert modulare Architektur mit einem Rollup-System, das mehrere Transaktionen effizient zusammenfasst. Dadurch entstehen schnellere Abläufe und niedrigere Gebühren, insbesondere für volatile Märkte wie Meme-Coins oder schnelle DeFi-Strategien. Derzeit läuft das System bereits auf Testnet. Features wie der native DEX und das Igniter-Protokoll stehen in den Startlöchern.

Der Presale läuft noch 6 Tage - bereits über 46,3 Millionen US-Dollar wurden eingesammelt. Der Tokenpreis steigt alle 2 Tage an, derzeit liegt er bei 0,001175 US-Dollar.

Solaxy kombiniert technologische Innovation mit perfektem Timing. Wer bei Solana einst zu spät kam, könnte in $SOLX eine zweite Chance sehen.

Jetzt Presale nutzen und letzte Token im Vorverkauf sichern.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.