Für den DAX ging es am gestrigen Pfingstmontag um 0,5% auf einen Endstand bei 24.174 Zählern zurück. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am vergangenen Donnerstag noch neue historische Höchststände markiert hatte, kam zum Start in die neue Woche keine Feiertagsstimmung auf. Stattdessen notierten die heimischen Blue Chips bereits zum ...

