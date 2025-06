Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Blickpunkt in der neuen Woche stehen vor allem die US-Inflationsdaten für Mai, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Die am Mittwoch anstehenden Zahlen dürften zeigen, wie stark die Preise in Nordamerika durch den Handelskrieg bislang gestiegen seien. Experten würden vorerst nur einen leichten Anstieg der Teuerungsrate erwarten. ...

