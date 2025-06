Aufgrund von Förder-Kriterien und den globalen Zoll-Konflikten ist eine lokale Produktion in Europa und den USA für chinesische Autobauer zunehmend ein Thema geworden. Jetzt ist klar: Die Geely-Holding will sich nicht an dem Wettbewerb um die besten Standorte in Europa und den USA beteiligen. In einem internen Meeting soll Li Shufu, Gründer und CEO der Geely-Holding, betont haben, dass der Konzern keine Absicht habe, Werke in Europa oder den USA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...