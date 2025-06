Berlin (ots/PRNewswire) -Vom 8. bis 28. Juni 2025 startet isinwheel, ein führender Innovator im Bereich Elektromobilität, seinen Summer Carnival Sale mit unschlagbaren Angeboten für eine exklusive Auswahl an hochwertigen E-Scooter und -Ebike.Im Rahmen der Aktion bietet Rabatte von bis zu 50 % auf ausgewählte Modelle, mit zusätzlichen Sonderangeboten für hart arbeitende Menschen, die in Schlüsselsektoren tätig sind, und Studierende (https://www.isinwheel.de/pages/isinwheel-jugend-soziales). Diese saisonale Kampagne hebt nicht nur leistungsstarke Produkte hervor, sondern feiert auch die Menschen, die sich in ihrem Alltag auf effiziente, umweltfreundliche Mobilitätslösungen verlassen.Zu den herausragenden Angeboten gehört der isinwheel T4 Off-Road E-Scooter, der speziell für Outdoor-Abenteuer und anspruchsvolle Pendler konzipiert wurde. Der kraftvolle 1000-Watt-Motor meistert Steigungen bis zu 25 % problemlos und sorgt für eine stabile, komfortable Fahrt auch auf unwegsamem Gelände. Die 42V 12.5Ah Lithium-Batterie ermöglicht eine Reichweite von bis zu 70 Kilometern pro Ladung - ideal für Wochenendausflüge oder längere Pendelstrecken. Der faltbare Rahmen, die breiten Offroad-Reifen sowie die doppelte Federung machen den T4 (https://www.isinwheel.de/products/t4-offroad-e-scooter-mit-strassenzulassung?utm_source=website&utm_medium=Article&utm_campaign=PR&utm_term=sales)zu einem robusten und zugleich alltagstauglichen Begleiter.Ebenfalls im Angebot ist der neue isinwheel T8 Off-Road-E-Scooter, ein echtes Powerpaket mit einem 1200-Watt-Motor und einer beeindruckenden Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Der T8 wurde für extreme Bedingungen entwickelt und kombiniert robuste Konstruktion mit hoher Geschwindigkeit und maximalem Fahrkomfort. Die integrierte Vollfederung, hydraulische Bremsen und ein intelligentes Beleuchtungssystem mit Blinkern machen ihn zu einem Top-Modell für Fahrer mit hohen Ansprüchen.Für den kompakten Stadtverkehr bietet das isinwheel U1 Commuter-E-Bike einen 500-W-Spitzenmotor-Motor, eine Reichweite von 45 Kilometern und einen KI-unterstützte Steigungssupport. Sein faltbarer 14-Zoll-Rahmen, die Doppelscheibenbremsen und die UL-zertifizierten Komponenten machen es zu einer tragbaren, sicheren und intelligenten Wahl für das Leben in der Stadt.isinwheel wurde mit dem Ziel gegründet, den nachhaltigen Individualverkehr zu fördern, und bietet innovative Mobilitätslösungen für ein breites Spektrum von Fahrerinnen und Fahrern an. Der Summer Carnival Sale ist ein weiterer Schritt, um den Zugang zu hochwertigen, funktionsreichen Elektrofahrzeugen zu erweitern, die den modernen Mobilitätsanforderungen gerecht werden.Informationen zu isinwheelisinwheel (https://www.isinwheel.de/pages/isinwheel-sale?utm_source=website&utm_medium=Article&utm_campaign=PR&utm_term=sales)ist ein weltweit führender Hersteller von E-Scootern, der sich der Verbesserung des Fahrerlebnisses durch kontinuierliche Innovation verschrieben hat. Unter Berücksichtigung der Grundsätze der nachhaltigen Entwicklung bietet isinwheel bequeme, umweltfreundliche, stylische und erschwingliche Transportlösungen an. isinwheel bringt die gewünschten Ziele näher und bereichert das Leben auf einfachere, erschwinglichere und angenehmere Weise.Website: https://www.isinwheel.deYouTube\uff1ahttps://www.youtube.comFacebook: https://www.facebook.com/isinwheel.EuropeFacebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/isinwheel.euInstagram: https://www.instagram.com/isinwheel_globalX: https://twitter.com/isinwheelglobalFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2706166/photo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/isinwheel-prasentiert-summer-carnival-mit-exklusiven-angeboten-fur-hochleistungs-e-scooter-und--e-bikes-302476359.htmlPressekontakt:jolieli@x-future.comOriginal-Content von: isinwheel, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172594/6051828