Nach einem ereignisarmen Feiertagsauftakt präsentieren sich die Aktienmärkte weiterhin richtungslos - wie ein Segelboot in der Flaute. In der verkürzten Handelswoche bleibt der ökonomische Datenkalender übersichtlich. Im Zentrum steht der US-Verbraucherpreisbericht am Mittwoch. Der Markt erwartet einen leichten Anstieg. Die große Unbekannte bleibt jedoch, inwieweit die jüngsten Zollmaßnahmen bereits ...

Den vollständigen Artikel lesen ...