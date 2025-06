© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Plug Power hat einen Mega-Deal in Usbekistan an Land gezogen, während der CFO privat über 600.000 US-Dollar investiert. Die Aktie explodiert. Doch ist das erst der Anfang oder nur ein letzter Zuckungsimpuls?Plug Power hat eine erweiterte Partnerschaft mit Allied Green Ammonia (AGA) bekannt gegeben: Im Rahmen eines neuen Großprojekts in Usbekistan wird Plug eine 2-Gigawatt-Elektrolyseuranlage liefern. Die Vereinbarung wird auf dem Taschkenter Investitionsforum offiziell unterzeichnet, bei dem Plug-Präsident Sanjay Shrestha und AGA-Geschäftsführer Alfred Benedict persönlich anwesend sind. Die von Plug entwickelte Elektrolysetechnologie bildet die Grundlage einer geplanten Produktionsstätte …