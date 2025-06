Ethereum Kurs Prognose: Überschreitet der ETH-Preis diese Marke nicht, könnte eine Kurskorrektur drohen

Derzeit könnte Ethereum an einem wichtigen Scheideweg stehen, denn obwohl es in den letzten 24 Stunden Kursgewinne in Höhe von 7,42 Prozent gegeben hat, könnten diese nur von kurzer Dauer sein. Das behauptet zumindest der Krypto-Experte Ali Martinez in seiner neuesten Analyse des ETH-Tokens.

Seiner Einschätzung nach besteht durchaus die Möglichkeit, dass eine signifikante Bullenrallye den Preis der zweitgrößten Kryptowährung am Markt in die Höhe treibt. Allerdings nur dann, wenn eine bestimmte Preismarke überschritten wird, an der der Ethereum Kurs zuletzt immer wieder abgeprallt ist.

Schafft Ethereum den Sprung auf über 2.750 US-Dollar?

Martinez veröffentlichte seine Ethereum Prognose über die Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) und hängte seinem Tweet eine entsprechende Grafik an. Hier ist zu sehen, dass Ethereum in den vergangenen Wochen immer wieder an die Marken von 2.700 und 2.750 US-Dollar gestiegen ist, diese jedoch nicht überschreiten konnte. Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass hier ein bearisher Widerstand herrscht, der den Preis immer wieder auf 2.500 und gar 2.380 US-Dollar gedrückt hat.

In den heutigen Morgenstunden konnte der ETH-Token zwischenzeitlich die Marke von 2.720 US-Dollar erreichen, fiel zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels jedoch auf 2.675 US-Dollar. Sollte der Kurs allerdings über die Marke von 2.750 US-Dollar steigen, könnte ein rasanter Kursanstieg folgen, der innerhalb weniger Tage die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar überschreitet.

https://twitter.com/ali_charts/status/1932316843743535126

Wie stark der Kurs dann genau ansteigen könnte, verrät der Krypto-Händler "Trader Tardigrade" in seinem Tweet: Bis zum kommenden Wochenende könnte seiner Einschätzung nach der Kurs dann die Marke von 3.050 US-Dollar bereits überschreiten und langfristig noch stärkere Gewinne erzielen. Dafür spricht auch die Tatsache, dass die wöchentliche Interaktion von Ethereum zuletzt einen absoluten Höchststand erzielen könnte. Das zeigt, dass das Interesse am ETH-Token aktuell bei vielen Anlegern und Händlern besonders groß ist.

Auch von institutioneller Seite her scheint Ethereum wieder mehr in den Fokus zu rücken: Nachdem es bei den US-basierten Ethereum-Spot-ETFs lange Zeit kaum Veränderungen gegeben hatte, wurden seit dem 20. Mai täglich Nettozuflüsse in Millionenhöhe verzeichnet, wie die aktuellen Daten von The Block aufzeigen. Davon profitieren könnte nicht nur der ETH-Preis selbst, sondern das gesamte Ethereum-Ökosystem. Zuletzt wurden vermehrt neue Krypto-Projekte für dieses Ökosystem entwickelt und gerade junge Token wie Snorter Bot ($SNORT) scheinen ebenfalls auf das gesamte Ethereum-Web zu setzen.

Telegram-Bot für Ethereum, EVM, Solana und mehr: Was bietet der Snorter Bot?

Heutzutage gehören moderne KI-Programme und praktische Bot-Angebote zum Alltag eines jeden Krypto-Traders. Schließlich können gerade automatische Prozesse dafür sorgen, dass Nutzer schnell, bequem und selbst ohne technisches Wissen schnell am Markt agieren können. Auch der Snorter Bot bietet hier keine Ausnahme und wurde speziell dafür entwickelt, um neue Token zu snipen, aber auch den Spot-Handel zu unterstützen oder gar das gesamte Management von On-Chain-Token zu übernehmen.

Derzeit befindet sich das Projekt noch in der ersten Presale-Phase und konzentriert sich zunächst auf das Solana-Ökosystem, soll jedoch als Nächstes ein Update für die Ethereum-Blockchain sowie für Projekte, die mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) entwickelt wurden, erhalten. Kombiniert wird dieser Ansatz mit klassischen Meme-Coin-Konzepten, die dem gesamten Projekt eine humoristische Note verleihen.

Jetzt zur offiziellen Snorter Bot Webseite wechseln!

Der native SNORT-Token wird dabei einerseits für die Governance der Decentralized Autonomous Organization (DAO) eingesetzt, bietet andererseits jedoch auch Zugriff auf einige Premiumfunktionen, zu denen unter anderem Staking Yields, niedrige Gebühren oder das Copy-Trading gehören.

Wer zudem noch heute die ersten Snorter Bot Coins zu einem fixen Preis von derzeit 0,0947 US-Dollar erwirbt, kann diese direkt im ersten Presale-Staking-Programm anlegen. Hier wird eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 490 Prozent geboten, wodurch gerade frühzeitige Anleger ein erstes passives Einkommen erzielen können.

Kaufe jetzt SNORT-Token im Vorverkauf!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.