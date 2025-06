Linz Am Rhein, Germany and The Hague, Netherlands (ots/PRNewswire) -BIRKENSTOCK eröffnete den zweiten eigenen Retail Store in den Niederlanden. Nach dem erfolgreichen Launch des ersten niederländischen Stores im letzten Jahr in Amsterdam setzt das Unternehmen nun auf Den Haag - und möchte eine Community erreichen, die Wert auf Authentizität und Design legt.Der neue Store liegt in der Hoogstraat, im Herzen von Den Haags angesehenem royalen Einkaufsviertel, und bietet eine einzigartige Mischung aus historischem Charme und edlen Produkten für Markenliebhaber und neue Fußbettfans. Die Eröffnung zeigt erneut das Bestreben der Marke, ihre Werte Tradition, Qualität und Funktion in den Niederlanden zu leben.Der neue Store stellt einen der jüngsten Meilensteine in BIRKENSTOCKs strategischer Retail-Expansion in Europa dar und bringt Kunden in direkten Kontakt mit dem legendären Fußbett und der praxisorientierten Footwear-Philosophie der Marke.DAS DESIGN VERBINDET TRADITION UND INNOVATIONBIRKENSTOCKs einzigartiger Store erstreckt sich über zwei Etagen und wurde unter anderem von der Geschichte der Stadt inspiriert. Er vereint die bahnbrechenden Formen und die hochwertigen Materialien des Art déco des frühen 20. Jahrhunderts mit der funktionalen Eleganz der Haager Schule (De Haagse School). Historische Buntglasfenster mit prächtigen Farben und klaren Linien verbinden Ideale der Moderne mit traditioneller Handwerkskunst. Die beeindruckenden Fenster erinnern an die Handwerkskunst alter Zeiten, während gleichzeitig Einflüsse der niederländischen Designbewegung des späten 19. Jahrhunderts - eng verwoben mit Realismus und Minimalismus - sichtbar sind. Im Innenbereich des Stores zeigt sich dieser Stilmix genauso wie die für BIRKENSTOCK typische Schlichtheit und die orthopädische Bedeutung der Marke. Dabei werden die besondere Architektur der Stadt aufgegriffen und zugleich die Markenwerte Funktion, Qualität und Tradition gewahrt.Wellenförmig abgerundete Wände und dunkler Kork treffen auf Akzente aus gebürstetem Stahl, wodurch auf die visuelle Harmonie der Fußbettform und ihre natürlichen Materialien angespielt wird. Der Herstellungsprozess diente hierfür als Inspiration. Verputzte Wände mit Struktureffekten, Holzfußböden und natürliche Materialien wie Leder und Kork spiegeln die taktile Authentizität der Marke wider. Eines der Hauptelemente des Storedesigns ist das eigens angefertigte kunstvolle Buntglas über dem Eingang, das den Den Haager Brauch des Geschichtenerzählens durch Licht und Farbe aufgreift und dabei von der Tradition des Original BIRKENSTOCK Fußbetts erzählt.Im Innenbereich zeigt sich das Narrativ BIRKENSTOCK's zum Beispiel in vom Fußbett inspirierten Messinggeländern und integrierten Display-Elementen, auf denen orthopädische Innovation und Produkthandwerk dargestellt werden. Der lichtdurchflutete Bereich lädt Besucher dazu ein, die Entwicklung der Marke nachzuverfolgen und sich von aktuellen und zeitlosen Produkten inspirieren zu lassen. Visuelle Highlights, edle Metalldetails und sorgfältig ausgewählte Beleuchtung sorgen für ein rundum gelungenes Erlebnis.Auf einer Fläche von 80 m² im Erdgeschoss und 50 m² im ersten Stock sollen sowohl treue Fans als auch eine neue Generation von BIRKENSTOCK Kunden angesprochen werden. Im Erdgeschoss finden sich der Großteil der Produkte sowie ein kunstvoll gestalteter Kassenbereich. Im ersten Stock können die Gäste die Kollektion entspannt auf einem bequemen ovalen Sitzelement entdecken und anprobieren.Zum Produktangebot gehören typische Styles wie ARIZONA, MADRID und BOSTON sowie geschlossene Modelle wie UTTI oder HIGHWOOD LOW LACE und saisonale Highlights. Die Besucher können sich auf die Exquisit-Kollektion, Big-Buckle-Styles, wasserfeste EVA-Modelle und eine Auswahl aus den Bereichen Home und Kids freuen. Ein ganzes Sortiment aus Schuhpflegeprodukten und flexiblen Fußbetten - zum Beispiel das flexible Fußbett für Sneaker - rundet das Angebot ab. Die Fußpflegelinie CARE ESSENTIALS unterstreicht BIRKENSTOCKs Expertise in Fußgesundheit über Footwear hinaus.DAS NÄCHSTE KAPITEL IN DEN NIEDERLANDENMit diesem neuen Store bringt BIRKENSTOCK sein Fußbett in die lebhafte Szene von Den Haag und lädt Besucher dazu ein, die Marke in all ihren Facetten zu entdecken.Die Eröffnung knüpft an die wachsende Präsenz von BIRKENSTOCK in der Benelux-Region an. Nachdem sie in den Niederlanden mit dem Direktverkauf gestartet hat, ist die Marke bestrebt, ihre Position auf dem lokalen Markt weiter zu stärken - und dabei sicherzustellen, dass ihre Werte Qualität, Funktion und Innovation jederzeit erlebbar sind. Dieser strategische Schritt ist Teil einer breit angelegten Initiative, die darauf abzielt, die Präsenz von BIRKENSTOCK im Einzelhandel zu verbessern und gleichzeitig engere Beziehungen zu Partnern, Kunden und Markenliebhabern zu fördern. ÜBER BIRKENSTOCKBIRKENSTOCK ist eine globale universale Marke, die sich gleichermaßen an alle Konsumenten unabhängig von geografischem Standort, Geschlecht, Alter und Einkommen wendet und einem klaren Purpose verpflichtet ist - dem Erhalt der Fußgesundheit. Tief verwurzelt in der Erforschung der Biomechanik des menschlichen Fußes und getragen von einer Familientradition in der Schuhmacherei, die sich bis ins Jahr 1774 zurückverfolgen lässt, ist BIRKENSTOCK eine zeitlose "Super Brand" mit einer kategorieübergreifenden Produkt- und Markenwelt, die von Einstiegs- bis Luxuspreislagen reicht und dem wachsenden Bedürfnis nach einer bewussten und aktiven Lebensgestaltung Rechnung trägt. Funktion, Qualität und Tradition sind die Kernwerte einer Lifestyle-Marke, die ihre Produkte in den Segmenten Schuhe, Schlafsysteme und Naturkosmetik definieren. BIRKENSTOCK ist der Erfinder des Fußbetts und hat das Prinzip des naturgewollten Gehens geprägt.Mit weltweit rund 6.200 Mitarbeitern ist BIRKENSTOCK überzeugt, dass die Art und Weise, wie Dinge hergestellt werden, genauso wichtig ist wie das Produkt selbst. Um diese Qualitätsstandards zu gewährleisten, betreibt die Gruppe eine vertikal integrierte Fertigung und produziert alle Fußbetten in Deutschland. Darüber hinaus montiert BIRKENSTOCK über 95 % der Produkte in Deutschland und bezieht über 90 % der Materialien und Komponenten aus Europa. Die Rohstoffe werden nach den höchsten Umwelt- und Sozialstandards der Branche verarbeitet. Für die Materialprüfung verfügt das Unternehmen über hochmoderne wissenschaftliche Labore.Mit Hauptsitz in Linz am Rhein, betreibt die BIRKENSTOCK Group Vertriebsniederlassungen in den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in Brasilien, Japan, Südkorea, Dänemark, Polen, Schweiz, Schweden, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Norwegen, den Niederlanden, Dubai, Singapur und Indien.Birkenstock Group B.V. & Co. Birkenstock Group B.V. & Co. KGBurg Ockenfels, Linz am Rhein, Deutschland