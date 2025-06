Die Märkte warten auf Aussagen, wie die Handelsgespräche in London zwischen den USA und China wirklich gelaufen sind - im Vorfeld gibt es seltsame Kursbewegungen: in der Nacht stiegen die US-Futures deutlich, um dann heute morgen plötzlich deutlich unter Druck zu kommen. Gibt es Insider-Information über die Handelsgespräche vor allem in China? Denn Auslöser der ...

