Wien (ots) -Early Access der KI-basierten Plattformerweiterung startet - PROPSTER bietet Immobilienprojektentwicklern erstmals automatisierte Unterstützung bei Routineaufgaben10.Juni.2025 - PROPSTER, die web-basierte Plattform für Immobilienprojektentwickler, Bauträger und Generalunternehmer, erweitert ihre Lösung um PAULA. Mit dem ersten KI-Agenten für die Bau- und Immobilienbranche startet am 11. Juni der Early Access. PAULA automatisiert repetitive Aufgaben im Projektalltag.PROPSTER Plattform: Digitale Projektabwicklung als FundamentSeit 2017 unterstützt PROPSTER Bauträger, Projektentwickler und Generalunternehmer bei der digitalen Abwicklung von Bauvorhaben. Die Plattform deckt Bemusterung, Bauherrenbemusterung, Individualisierung, Mieterausbau, Mängelmanagement und Immobilienvermarktung ab. Die Plattform fungiert dabei als zentrale Schnittstelle für alle Projektbeteiligten: Projektleiter, Vertriebsteams, Subunternehmen sowie deren Kunden - Käufer, Bauherren und Mieter - kommunizieren transparent über die Plattform und greifen auf eine konsolidierte Datenbasis zu. Der zentrale PROPSTER Marketplace gewährleistet eine strukturierte Produktverwaltung und -pflege, reduziert Abstimmungsaufwand und gestaltet den gesamten Projektablauf deutlich effizienter.PAULA: Intelligente Erweiterung der PROPSTER PlattformPAULA ergänzt die PROPSTER Plattform als KI-Assistenz, die wiederkehrende und zeitintensive Aufgaben automatisiert und Projektteams entlastet. "Mit PAULA schaffen wir innerhalb unserer Plattform einen intelligenten Partner, der repetitive Prozesse vollständig und rund um die Uhr übernimmt. Unsere Kunden gewinnen dadurch wertvolle Freiräume, um sich stärker auf die eigentliche Prozesssteuerung und strategische Projektführung zu konzentrieren. PAULA versetzt sie in die Lage, mit derselben Mannschaft mehr Projekte schneller, strukturierter und ressourcenschonender umzusetzen", erklärt Milan Zahradnik, Gründer und CEO von PROPSTER.Umfangreiche Assistenzfunktionen im ProjektgeschäftAls integraler Bestandteil der PROPSTER Plattform nutzt PAULA vorhandene Projekt- und Produktdaten sowie Leistungsverzeichnisse, um wiederkehrende Aufgaben effizient zu automatisieren und Projektteams gezielt zu unterstützen. Dabei lernt PAULA fortlaufend für zukünftige Bauvorhaben dazu. Auf Basis von Large Language Models (LLM) verarbeitet PAULA sowohl strukturierte als auch unstrukturierte Informationen und reduziert dadurch manuelle Arbeitsschritte erheblich. Zu den zentralen Funktionen zählen:- Generierung von Produktempfehlungen für Bauvorhaben auf Basis des PROPSTER Marketplace- Übernahme und strukturierte Aufbereitung von Projektdaten aus Excel-Tabellen, Leistungsverzeichnissen und Produktdatenblättern- Beantwortung von Käuferanfragen zu Kauf, Bemusterung, Sonderwünschen und Projektfortschritt- Automatisierte Terminvereinbarung mit Projektleitern bei komplexeren Themenstellungen- Erstellung von Auswertungen über häufig auftretende Mängel und Fehlerbilder- Datenextraktion und Mengenermittlung aus Grundrissplänen- Multimodale Kommunikation - sowohl schriftlich als auch telefonischEarly Access ab 11. Juni verfügbarDer Early Access startet am 11. Juni 2025 und richtet sich an Bau- und Immobilienunternehmen im DACH-Raum. Teilnehmer erhalten frühzeitigen Zugriff auf PAULA und profitieren davon, die Einsatzmöglichkeiten der KI-Assistenz bereits in einer frühen Phase konkret in ihrem Projektalltag zu erproben. Erfahrungen und Rückmeldungen der Early-Access-Partner fließen unmittelbar in die Weiterentwicklung von PAULA ein. Weitere Informationen und Anmeldung zum kostenlosen Early Access unter:https://www.propster.tech/ki-agent-paulaÜber PROPSTERMilan Zahradnik gründete 2017 nach erfolgreicher Testphase als auch Proof of Concept und Proof of Market die Sonderwunsch Meister GmbH in Wien. Unter dem Namen PROPSTER managt das Unternehmen über 1.000 Wohn- und Gewerbeprojekte. PROPSTER unterstützt mit seiner web-basierten Plattform Bauträger, Projektentwickler und Generalunternehmen bei der Abwicklung ihrer Bauvorhaben. Im Fokus stehen dabei die Optimierung der Bemusterung, dem Vertrieb und der Individualisierung zwischen Immobilienunternehmen und deren Kunden. PROPSTER beschäftigt derzeit 18 Mitarbeiter:innen und ist mit Standorten in Wien und Stuttgart vertreten.Jetzt für den Early Access von PAULA registrieren Jetzt kostenlos beantragen (https://www.propster.tech/ki-agent-paula)Pressekontakt:PROPSTERAleks GavricTelefon: +4369912027962E-Mail: aleks@propster.techWebsite: https://www.propster.techOriginal-Content von: Sonderwunsch Meister GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/128624/6051895