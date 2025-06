DJ Sentix-Konjunkturindex für Deutschland zeigt Aufschwung

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Einschätzung von Investoren zur deutschen Wirtschaft haben sich im Juni weiter verbessert. Der vom Beratungsindex Sentix erhobenen Konjunkturindex erhöht sich auf minus 5,9 (Mai: minus 16,0) Punkte, den höchsten Stand seit März 2022. Dahinter stecken ein Anstieg der Beurteilung der aktuellen Lage auf minus 26,8 (minus 35,3) Punkte - der vierte Zuwachs in Folge - und ein Anstieg der Erwartungen auf plus 17,5 (plus 5,5) Punkte. "Die Zukunftserwartungen liegen mit plus 17,5 Punkten deutlicher im Plus und zeigen einen Wirtschaftsaufschwung an", urteilt Sentix-Geschäftsführer Partick Hussy.

Deutschland profitiert seiner Einschätzung nach davon, dass es seitens der EU keine Signale für eine unmittelbar bevorstehende Eskalationsspirale in Sachen Zollstreit gegeben hat. Die neue Bundesregierung setzt vor allem in der Außen- und Migrationspolitik erste Akzente, die beim Investor positiv ankämen. "Zudem bestehen unvermindert Hoffnungen, dass es im Ukraine-Konflikt einen Waffenstillstand geben könnte. "Zumindest wird wieder unter den Konfliktparteien miteinander gesprochen."

Der Konjunkturindex des Euroraums legt auf plus 0,2 (minus 8,1) Punkte zu, wobei der Lageindex auf minus 13,0 (minus 19,3) Punkte klettert und der Erwartungsindex auf plus 14,3 (plus 3,8) Punkte. "In den letzten Jahren wirkte die Stagnation der deutschen Wirtschaft immer wieder wie ein Bremsklotz für die europäische Konjunktur. Nun profitieren die Sentix-Konjunkturindizes in Euroland von der Aufholbewegung, die Deutschland sendet", befindet Hussy.

June 10, 2025

