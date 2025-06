DAX schwächer, Anleger blicken nach London

Der DAX startet mit Verlusten in den Dienstag. Nach einem verhaltenen Wochenauftakt bleibt die Stimmung an den Märkten angespannt. Auch an der Wall Street deuten die vorbörslichen Indikationen auf einen leicht schwächeren Handelsstart hin. Die Anleger halten sich zurück - zu groß ist die Unsicherheit vor den laufenden politischen Gesprächen.

Makroökonomischer Überblick

Im Mittelpunkt des Interesses steht heute die Fortsetzung der Handelsgespräche zwischen den USA und China, die in London stattfinden. Marktteilnehmer hoffen auf Fortschritte im festgefahrenen Zollkonflikt, doch bislang überwiegt Zurückhaltung. Die Gespräche werden von den Märkten aufmerksam verfolgt - konkrete Ergebnisse könnten neue Impulse liefern.

Meistgehandelte Aktien im Fokus

1. Rheinmetall & Renk:

Rüstungswerte geraten heute unter Druck. Nach einer langen Aufwärtsbewegung kommt es nun vermehrt zu Gewinnmitnahmen. Zudem sorgen Unsicherheiten über die künftige Ausgestaltung der Verteidigungsbudgets in Europa für Zurückhaltung bei Investoren. Beide Aktien zählen heute zu den schwächsten Werten im DAX bzw. MDAX.

2. GameStop:

Am Abend nach US-Börsenschluss legt der US-Videospielhändler seine Quartalszahlen vor. Es wird ein Gewinn von 0,08 USD je Aktie erwartet - nach einem Verlust im Vorjahreszeitraum. Beim Umsatz rechnet der Markt mit einem Rückgang auf rund 750 Millionen USD. Die Aktie zeigt sich im Vorfeld volatil.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX® Bull UG5FWT 13,74 22754,160164 Punkte 17,44 Open End Fugro N.V. Bull UG59LD 2,98 8,644034 EUR 3,88 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG5WBA 16,64 22442,459343 Punkte 14,38 Open End EURO STOXX 50 Bull UG6975 2,36 5197,55952 Punkte 23,29 Open End DAX® Bull UG5FWZ 13,15 22814,48935 Punkte 18,36 Open End

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag RENK Group AG Call UG35AS 23,59 50,00 EUR 2,47 17.09.2025 Banco Santander S.A. Call UG35D3 0,26 8,00 EUR 8,06 17.12.2025 RENK Group AG Call UG3KW3 15,62 70,00 EUR 2,76 17.12.2025 Novo-Nordisk AS Call UG4F01 1,17 500,00 DKK 3,48 18.03.2026 Meta Platforms Inc. Call HD9K5E 3,12 740,00 USD 8,44 17.09.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long HD6SG2 3,24 21491,44646 Punkte 9 Open End Rheinmetall AG Long UG6P39 7,91 1419,896405 EUR 5 Open End RENK Group AG Long UG6RDT 10,23 51,571295 EUR 3 Open End Rheinmetall AG Long UG6XQU 2,55 1509,75 EUR 10 Open End Rheinmetall AG Long UG6P34 4,84 1437,857143 EUR 7 Open End

