Gold ist an der Börse in den vergangenen Monaten extrem gut gelaufen, hat aber zuletzt konsolidiert. Nun könnte ein anderer Rohstoff goldene Zeiten erleben und kurz vor einer Preisexplosion stehen. Ist es jetzt Zeit für Anleger hier zuzuschlagen? Der Goldpreis hat in den vergangenen Jahren eine enorme Rallye hinlegen können, sich aber zuletzt in die Konsolidierung begeben. Doch ein anderes Edelmetall könnte nun seinen großen Moment haben und im Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...