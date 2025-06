Der Blick auf die Kursentwicklung der BYD-Aktie am Dienstagmorgen dürfte Anlegern einen kleineren Schock versetzt haben. Der Kurs des chinesischen Auto- und Batteriekonzerns sackte um zwei Drittel ab. Was ist da bloß los und wie sollten Anleger jetzt reagieren? Gleich drei Kapitalmaßnahmen Ich will die Spannung gleich mal rausnehmen: Es besteht kein Grund zur Sorge in Bezug auf die BYD-Aktie, denn der massive Kursverlust ist auf eine Kapitalmaßnahme ...

