Der kanadische Rohstoff-Explorer Premium Resources ändert seinen Namen. Ab dem 11. Juni handelt die Aktie unter dem Namen NexMetals Mining und dem Kürzel NEXM an der TSX Venture Exchange. Was bedeutet das für Anleger und Aktionäre? Beschluss der Hauptversammlung Wie der kanadische Rohstoff-Explorer am Pfingstmontag bekanntgegeben hat, ändert sich ab dem morgigen Mittwoch der Name des Unternehmens. Hintergrund ist ein entsprechend genehmigter Beschluss ...

Den vollständigen Artikel lesen ...