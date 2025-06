Einem Astronauten, der sich aktuell auf der Internationalen Raumstation befindet, ist ein außergewöhnliches Video gelungen: Ein kurzer Clip zeigt im Zeitraffer, wie die Erde aus 400 Kilometern Höhe aussieht. Die Erde im Zeitraffer: Was in der Theorie schon spannend klingt, ist in der Praxis noch beeindruckender - vor allem, wenn die Bilder aus dem Weltall eingefangen werden. Videoaufnahme aus 400 Kilometern Höhe Nasa-Astronaut Jonny Kim hat ein außergewöhnliches ...

Den vollständigen Artikel lesen ...