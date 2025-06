Spinnova Oyj: Spinnova updates its strategy

SPINNOVA PLC, COMPANY RELEASE, 10 JUNE 2025, 9.10 A.M. UCT+2

Spinnova updates its strategy

Spinnova announced on 28 February 2025 that it started to review its strategy, post Suzano's announcement that the company decided not to continue to invest into the next steps of collaboration with Spinnova.

Spinnova continues its development work on improving its fibre concept efficiency to reduce production and investment costs. To support development work, the Company's goal is to build an international consortium of companies to advance the scaling of Spinnova's technology. The consortium is formed around the planned acquisition of Woodspin and Suzano Finland, i.e., the full ownership of the Woodspin demo factory, micro fibrillated cellulose (MFC) refining assets that is Suzano Finland, which was announced earlier today (https://spinnovagroup.com/releases/).

"We have received confirmation from textile value chain operators that the properties of Spinnova's fibre are already sufficient for selected commercial applications. However, fiber production costs are currently too high. For this reason, we will focus in particular on reducing production and investment costs," says Spinnova's CEO Janne Poranen.



The goal is to build an international consortium of companies, the aim of which is to accelerate the scaling of the Spinnova concept. We are currently looking for partners for this collaboration," Poranen continues.

Updated strategy

The company's main goal is to improve the cost efficiency of the production process.



The company has a clear plan for future scaling of its technology development needs.

Priorities in 2025-2026 are:



To develop its technology to be more cost competitive. The fibre works currently already in many applications, but production costs are still too high.

To further develop the SPINNOVA® fibre properties, also for non-textile applications.

Select wood-based and other cellulose raw materials for the Spinnova process.

To build an international consortium of companies to advance the scaling of Spinnova's technology.

To continue promoting the 50/50 joint venture with ECCO, Respin's leather waste-based fibre commercialisation goals.

To target EUR 500 000 annual cost savings through consolidation of Spinnova's sites in Jyväskylä, Finland.

Spinnova will not give financial guidance for the years 2025 and 2026.

Spinnova - The textile material innovation

Spinnova technology transforms the way textiles are manufactured globally. Based in Finland, Spinnova has developed breakthrough patented technology for making textile fibre out of wood pulp or waste, such as leather, textile or agricultural cropping waste, without harmful chemicals or dissolving.

Spinnova technology creates no side streams in the fibre production process, and the SPINNOVA® fibre has minimal CO2 emissions and water use, as well as being biodegradable and recyclable. Spinnova technology uses a mechanical process which gives the fibre the look and feel of a natural cellulosic fibre such as cotton.

Spinnova's shares (SPINN) are listed on the Nasdaq First North Growth Market Finland.

SPINNOVA® home: www.spinnova.com

Corporate & IR site: www.spinnovagroup.com

SPINNOVA OYJ, YHTIÖTIEDOTE, 10.6.2025, KLO 9.10

Spinnova päivittää strategiaansa

Spinnova ilmoitti 28.2.2025 aloittavansa strategiansa arvioinnin Suzanon päätöksen jälkeen, jonka mukaan Suzano ei investoi seuraaviin yhteistyön vaiheisiin Spinnovan kanssa.

Spinnova jatkaa kehitystyötään kuidun valmistuskonseptin tehokkuuden parantamisessa tuotanto- ja investointikustannusten alentamiseksi. Kehitystyötä tukemaan yhtiö rakentaa kansainvälisen yrityskonsortion edistämään Spinnovan teknologian skaalaamista. Konsortio muodostuu suunnitellun Woodspinin ja Suzano Finlandin hankintojen ympärille, tarkoittaen Woodspinin demotehtaan omistamista kokonaisuudessaan sekä mikrofibrilloidun selluloosan (MFC) jauhatusosion eli Suzano Finlandin omistusta. Tästä ilmoitettiin aiemmin tänään erillisellä tiedotteella (https://spinnovagroup.com/releases/).

"Spinnova kuidun tuotantoteknologia on osoitettu pääosin toimivaksi Woodspinin tuotantolaitoksella. Tekstiiliarvoketjun toimijoilta on saatu vahvistus siitä, että Spinnova kuidun ominaisuudet ovat jo nyt riittävät valittuihin kaupallisiin sovelluksiin. Tällä hetkellä kuidun tuotantokustannukset ovat kuitenkin vielä liian korkeat. Tästä syystä keskitymme seuraavaksi erityisesti tuotanto- ja investointikustannusten alentamiseen", sanoo Spinnovan toimitusjohtaja Janne Poranen.

Tavoitteena on kansainvälisen yrityskonsortion rakentaminen, jonka tavoitteena on nopeuttaa Spinnova konseptin skaalautumista. Tähän yhteistyöhön haemmekin tällä hetkellä laajasti kumppaneita", Poranen jatkaa.

Päivitetty strategia

Yhtiön tärkein tavoite on tuotantoprosessin kustannustehokkuuden parantaminen.

Yhtiöllä on selkeä suunnitelma teknologiansa kehittämisen tarpeisiin tulevaa skaalautumista varten.

Painopistealueet 2025-2026 ovat:

Teknologiakonseptin saattaminen kustannustehokkaammaksi. Kuitu toimii tällä hetkellä jo useissa käyttökohteissa, mutta tuotantokustannukset ovat vielä liian korkeat.

SPINNOVA®-kuidun ominaisuuksien kehittäminen myös muihin kuin tekstiilisovelluksiin.

Puupohjaisten ja muiden selluraaka-aineiden valinta Spinnovan prosessiin.

Kansainvälisen yrityskonsortion rakentaminen edistämään Spinnovan teknologian skaalautumista.

50/50 ECCOn kanssa omistetun Respin-yhteisyrityksen nahkajätepohjaisen kuidun kaupallistamistavoitteiden edistäminen.

500 000 euron vuosittainen kustannussäästö yhdistämällä Spinnovan toimipaikkoja Jyväskylässä.

Spinnova ei anna taloudellista ohjeistusta vuosille 2025 ja 2026.

Spinnova - Tekstiilimateriaalien innovaatio

Spinnovan teknologia mullistaa tekstiilien valmistustavan globaalisti. Spinnova on kehittänyt uudenlaisen patentoidun teknologian tekstiilikuidun valmistukseen puusellusta tai jätevirroista, kuten nahka, tekstiili- tai maatalousjätteestä, ilman haitallisia kemikaaleja tai liuotusta.

Spinnovan teknologiasta ei synny sivuvirtoja kuidun tuotantoprosessissa, ja SPINNOVA®-kuidun CO2-päästöt ja vedenkulutus ovat minimaaliset. Kuitu on myös maatuvaa sekä kierrätettävää. Spinnovan teknologia käyttää mekaanista prosessia, jonka ansiosta kuidun ominaisuudet, kuten ulkonäkö ja tuntuma, vastaavat luonnollisia selluloosakuituja, kuten puuvillaa.

Spinnovan osakkeet (SPINN) noteerataan Nasdaq First North Growth Market Finland-kasvumarkkinapaikalla.