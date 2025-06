Hamburg (ots) -In der zweiten Folge der NDR/BR-Pilotreihe beschäftigt sich "KLAR" mit der Stimmungslage in der Landwirtschaft ein gutes Jahr nach den bundesweiten Bauernprotesten. Viele Landwirte sind nach wie vor unzufrieden mit den Rahmenbedingungen, unter denen sie wirtschaften müssen und werfen der Politik jahrelange Versäumnisse vor. Jedes Jahr geben im Schnitt 2000 landwirtschaftliche Betriebe auf. Die zweite Ausgabe präsentiert Julia Ruhs am 11. Juni auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau, in der ARD-Mediathek und im NDR Fernsehen (22.00 Uhr).Julia Ruhs: "Viele Bauern fühlen sich von der Gesellschaft nicht gesehen, fühlen sich ausgegrenzt, von Aktivisten diffamiert. In unserem Film wollen wir die Gründe für ihren Frust erfahren, denn Bauern sind auch ein gutes Barometer für die politische Stimmung im Land."Reporter von "KLAR" haben in den Monaten zwischen der Bundestagswahl und der Regierungsbildung der neuen schwarz-roten Koalition Bauern in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen, Bayern und zum Vergleich in Österreich begleitet. Sie dokumentieren dabei eine politische Entfremdung, die bei einigen Bauern schon weit fortgeschritten ist."KLAR" hat auch den neuen Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) bei seiner Amtseinführung begleitet. Die hohen Bürokratielasten in der Landwirtschaft will die schwarz-rote Bundesregierung möglichst schnell angehen.Sendedaten: 11. Juni, YouTube Kanal der tagesschau, ARD Mediathek sowie NDR Fernsehen (22.00 Uhr).Hinweis an die Medien: Die Folge steht ab sofort im digitalen NDR Pressebereich zum Vorabschauen bereit (NDR.de/presse).Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6051985