Baden-Baden/Mainz (ots) -Vibrafonist aus Berlin erhalten den ältesten Jazzpreis Deutschlands / Übergabe am 29. Oktober 2025 in LudwigshafenBaden-Baden/Mainz. Der gemeinsam vom Land Rheinland-Pfalz und dem Südwestrundfunk vergebene SWR Jazzpreis geht 2025 an den Vibrafonisten Christopher Dell aus Berlin. Die Preisvergabe findet am 29. Oktober 2025 im Rahmen des Festivals Enjoy Jazz im BASF Gesellschafthaus in Ludwigshafen statt, wo Christopher Dell im mit seinen beiden Trios DRA und DLW auftreten wird.In der Jurybegründung heißt es: "Christopher Dell ist seit vielen Jahren ein wichtiger Impulsgeber für den Jazz in Deutschland, ein forschender Künstler, der mit einem analytischen Blick immer wieder darauf hinweist, dass elementare Themen des Jazz auch in gesellschaftlichen Zusammenhängen diskutiert werden sollten: Als Städtebautheoretiker schreibt er über die Bedeutung von Improvisation in urbanen Räumen, als Dozent hält er Vorträge zur kreativen Nutzung von Architektur, als Musiker komponiert, improvisiert und performt er am Vibrafon. An diesem Instrument hat er eine höchst originelle Spielweise entwickelt: agil und dynamisch, rhythmisch komplex und von großer klanglicher Expressivität. Ob mit seinen langjährigen Bands wie DRA oder DLW, als Solist, auf Tour mit dem Schlagzeuger Wolfgang Haffner oder im Duo mit der Pianistin Julia Hülsmann - auf der Bühne erlebt man ihn als einen Musiker, der immer 'all in' spielt, leidenschaftlich und mitreißend."Ältester deutscher Jazz-Preis, zum 45. Mal verliehenDer SWR Jazzpreis, initiiert von Joachim-Ernst Berendt, ist der älteste Jazzpreis Deutschlands und wird 2025 zum 45. Mal vom Land Rheinland-Pfalz und vom Südwestrundfunk vergeben. Die Jury besteht aus je zwei Vertreter:innen des SWR (Julia Neupert und Konrad Bott) und des Landes Rheinland-Pfalz (Etienne Emard, Wolfram Knauer), einer Entsandten der Deutschen Jazzunion (Kathrin Pechlof) und zwei unabhängigen Musikkritiker:innen (Sophie-Emilie Beha, Ulrich Stock). Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert.Christopher Dell in SWR KulturIn der Sendung "SWR Kultur Treffpunkt Klassik" am Dienstag, 10. Juni 2025, geht es zwischen 10 und 12 Uhr um den Preisträger.PreisverleihungDie Preisverleihung und das Konzert mit dem Preisträger und seinen Trios DLW (mit Christian Lillinger und Jonas Westergaard) und DRA (mit Christian Ramond und Felix Astor) findet im Rahmen des "Enjoy Jazz"-Festivals am Mittwoch, 29. Oktober 2025, im BASF Gesellschaftshaus in Ludwigshafen statt.