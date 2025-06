Münster (ots) -Über Pfingsten zum Millionengewinn: Ein Lotto-Tipper aus dem Münsterland hatte dieses Glück am Samstag (7. Juni). Sein Treffer in der zweiten Gewinnklasse ist rund 1,1 Millionen Euro wert.Sechs RichtigeDer Neu-Millionär kommt aus dem Kreis Borken im Münsterland. Seinen Tipp hatte er erst am Ziehungstag (Samstag, 7. Juni) im Internet bei www.westlotto.de gespielt. Mit dem minimalen Spieleinsatz von 1,70 Euro für eine einzige Tippreihe (inkl. 0,50 Euro Gebühren) für die Ziehung am 7. Juni räumte der Glückspilz ab. Sein Gewinn im zweiten Rang bei LOTTO 6aus49 beläuft sich auf 1.114.167,70 Euro. Die Zahlen, die fürs große Glück sorgten, lauten 13, 17, 23, 25, 40 und 46. Nur die Superzahl 9 hat auf dem Spielschein gefehlt, um den Jackpot zu knacken.Weiterer HochgewinnerAuch bei KENO gibt es einen neuen Hochgewinner: Ein weiterer Internet-Tipper räumte am Freitag (6. Juni) 100.000 Euro ab.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341E-Mail: axel.weber@westlotto.comNewsroom: www.westlotto.de/newsroom/Original-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62773/6052007